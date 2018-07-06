"Öğren Kazan Üret Kazan Projesi"

Yaman, "Şu ana kadar 60'ın üzerinde kadın kurs görmeye başladı. Bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Buradaki çalışma biraz daha fabrikasyon hale gelecek. Mardin'in kültürünü yansıtan geleneksel ürünler ve motiflerin üretimini sağlamış olacağız. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik projelere daha çok önem veriyoruz." dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, kadınların mutlu olması durumunda toplum ve ailelerin de mutlu olacağını söyledi.

Kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarına işaret eden Yaman, "Artık Mardin'de esnafın, yatırımcının, gençlerin, engellilerin güldüğü gibi kadınlarımız da gülüyor. Onlara ilişkin projelerimiz bu şekilde devam edecek." diye konuştu.

Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül ise 15 ay sürecek proje kapsamında ilk etapta 60 kadına istihdam sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kadın dostu belediyecilik anlayışı çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Bingül, şöyle devam etti:

"Meslek edindirme kurslarının yanında kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve turistik gezi imkanı da sağlayacağız. Kadınlar kurslarda eğitim görürken çocukları da kreşte uzman eğitimciler tarafından eğitiliyor. Kadın güçlü ve bilinçli olursa, onların yetiştireceği çocuklar, gençler bu bilinçte olacaklardır. Vatanına, milletine bağlı, vatanı ve milleti için çalışan, katkı sunan bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun en başta kadınlarla olacağına inanıyoruz."

Kursiyer Emine Aslan ise kurslarda dikim, model çıkarma ve overlok çekmeyi öğrendiklerini belirtti.

Ürettikleri ürünlerden para kazandıklarını aktaran Aslan, çocuklarının belediye tarafından açılan kreşlerde eğitim gördüğünü, kendisinin de meslek sahibi olmak için kursa katıldığını dile getirdi.

Hülya Günay da kendilerine bu imkanı sağlayan Mardin Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

