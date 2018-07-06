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"Öğren Kazan Üret Kazan Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 15:00 | Son Güncelleme

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, "Öğren Kazan Üret Kazan Projesi" kapsamında açılan kurslarda kadınların meslek sahibi olması hedefleniyor

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Öğren Kazan Üret Kazan Projesi" kapsamında kadınlara yönelik meslek edindirme kursları açtı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, kadınların mutlu olması durumunda toplum ve ailelerin de mutlu olacağını söyledi.

Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen "Öğren Kazan Üret Kazan" projesi kapsamında kadınları meslek sahibi yapmayı hedeflediklerini aktaran Yaman, proje kapsamında kadınlara yönelik meslek edindirme kursları açıldığını belirtti.

Yaman, "Şu ana kadar 60'ın üzerinde kadın kurs görmeye başladı. Bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Buradaki çalışma biraz daha fabrikasyon hale gelecek. Mardin'in kültürünü yansıtan geleneksel ürünler ve motiflerin üretimini sağlamış olacağız. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik projelere daha çok önem veriyoruz." dedi.

Kurslarda üretilen ürünleri açılan satış merkezlerinde vatandaşın hizmetine sunduklarını aktaran Yaman, elde edilen geliri kursiyerlere aktardıklarını anlattı.

Kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarına işaret eden Yaman, "Artık Mardin'de esnafın, yatırımcının, gençlerin, engellilerin güldüğü gibi kadınlarımız da gülüyor. Onlara ilişkin projelerimiz bu şekilde devam edecek." diye konuştu.

Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül ise 15 ay sürecek proje kapsamında ilk etapta 60 kadına istihdam sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kadın dostu belediyecilik anlayışı çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Bingül, şöyle devam etti:

"Meslek edindirme kurslarının yanında kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve turistik gezi imkanı da sağlayacağız. Kadınlar kurslarda eğitim görürken çocukları da kreşte uzman eğitimciler tarafından eğitiliyor. Kadın güçlü ve bilinçli olursa, onların yetiştireceği çocuklar, gençler bu bilinçte olacaklardır. Vatanına, milletine bağlı, vatanı ve milleti için çalışan, katkı sunan bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun en başta kadınlarla olacağına inanıyoruz."

Kursiyer Emine Aslan ise kurslarda dikim, model çıkarma ve overlok çekmeyi öğrendiklerini belirtti.

Ürettikleri ürünlerden para kazandıklarını aktaran Aslan, çocuklarının belediye tarafından açılan kreşlerde eğitim gördüğünü, kendisinin de meslek sahibi olmak için kursa katıldığını dile getirdi.

Hülya Günay da kendilerine bu imkanı sağlayan Mardin Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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