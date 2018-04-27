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Öğrenci affı mı geliyor? Başbakan Yıldırım'dan gençlere müjde!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 22:37 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım öğrenci affı konusunda, 'Benim bakış açım müspet. Ancak soru işaretlerini de ortadan kaldırmamız lazım. Bunlar teröre bulaşmamışsa sadece işte öyle veya böyle ailevi nedenlerle ya da yeterli ilgiyi gösterememekten dolayı uzak kalmışsa, okuldan ayrılmak durumunda kalmışsa bunlara bir imkan sağlanması gerektiğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım öğrenci affı konusunda sorulan soruya şöyle cevap verdi:

"TERÖRE BULAŞMAMIŞ OLMASI GEREKİYOR"

Öğrencilerin hakketen af konusunda şu şekilde olumlu düşünebiliriz. Bunlar teröre bulaşmamışsa sadece işte öyle veya böyle ailevi nedenlerle ya da yeterli ilgiyi gösterememekten dolayı uzak kalmışsa, okuldan ayrılmak durumunda kalmışsa bunlara bir imkan sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunları konuşacağız.

"MESELA AŞIK OLDU..."

Benim bakış açım müspet. Ancak soru işaretlerini de ortadan kaldırmamız lazım. Yani öğrenci affının daha basiti orada herhangi bir terör örgütüne fiilen aktif olarak katılmamışsa, hakkaten öğrenciliğin getirdiği şartlardan kaynaklanan şeyler varsa; hayat koşullarından veya kendi ihmalinden, kusurundan, kendini kaptırdı mesela aşık oldu, okula gitmedi, dersleri astı, bırakmak zorunda kaldı. Buna bir kıyak yapmak lazım.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
seçimden önce her türlü popülizmi yapacaklar....
yalan deme bari ben secim yatirimi gencler üzerinden yapacam de inanalim onursuz.
kandilede aff getirecek misinizz...siz onuda yapar sınız..oy için yapamayacağınız ihanet ve hayinlik yoktur sizinn...
yarın fetöden içerde olanlara ve kamudan atılanlara af getiriyoruz kandildekileri aff ediyoruz derlerse kimse şaşırmasınnn...
Sakin vergi yatirmayin sakin cezanizi odemeyin affedilecek.
Oy gelecek yerlere seçim öncesi selam gönderiyorlar... Devamı gelecek peşpeşe.
Seçim nelere kadir..
Haksızlık herkesin borcunu silin madem bir kıyak yapacaksiniz
oy alacaklar diye tam seçim arefesinde birçok konuyla ilgili Türkiyenin geleceği ile oynamaktan zevk duyacağınızı çok iyi biliyorum
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