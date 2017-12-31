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Öğrenci apartında kan donduran olay! Önce öldürdü sonra intihara kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 18:06 | Son Güncelleme 8 saat önce

Burdur'un Ağlasun ilçesinde üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Furkan K., kız arkadaşı 17 yaşındaki Ayten Keklik'i önce bıçakladı, ardından yastıkla boğarak öldürdü. Kendi boynunu ve bileklerini de keserek intihara kalkışan Furkan K. hastanede tedaviye alındı.

Olay sabaha karşı Ağlasun merkez Sakarca Mahallesi Pişkin Sokak'taki 4 katlı öğrenci apartının son katında meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Ağlasun Meslek Yüksekokulu (MYO) Posta Hizmetleri Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Furkan K., Mersin'den gelen Havsa Sultan Kız Meslek Lisesi öğrencisi kız arkadaşı Ayten Keklik'i bıçakladıktan sonra yastıkla boğarak öldürdü.

Sesleri duyan aparttaki diğer öğrenciler durumu 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine aparta gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Ayten Keklik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Furkan K.'nin ise boynunu ve bileklerini bıçakla kesip intihara kalkıştığı belirlendi. Ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Furkan K. tedaviye alındı. Ayten Keklik'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

ÖNCE BIÇAKLADI, SONRA BOĞDU

Furkan K., tedavisinin ardından ilk ifadesinde, Ayten Keklik'in sevgilisi olduğunu ve dün Mersin'den yanına geldiğini söyledi. Evde birlikte kaldıklarını söyleyen Furkan K., Ayten Keklik'in kendisini aldattığı için birlikte intihar kararı aldıklarını iddia etti. Bir intihar mektubu hazırladıklarını ileri süren Furkan K., gece yarısı Ayten Keklik'i bıçakladığını, ölmemesi üzerine yastıkla boğduğunu anlattı. Furkan K., olay sonrası kendi bileklerini ve boğazını da kestiğini kaydetti.

ÖNCE MEZARLIKTA İNTİHARA KALKIŞTI

Polis, Furkan K.'nin hastanedeki ifadesinde, olay sonrası önce mezarlıkta intihara kalkıştığı iddiası üzerine mezarlığa giderek inceleme yaptı. Sakarca Mahalle Muhtarı Ekrem Akıncı ile birlikte mezarlıkta arama yapan polis, Furkan K.'nin intihar etmeye çalışırken kopan, ağaca bağlı çamaşır ipini bularak polis merkezine getirdi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
intihar cinayet Burdur üniversite ağlasun

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ÜLKE PERİŞAN VAZİYETTE..SAHİPSİZ KORUNAKSIZ YERLE YEKSAN OLMUŞ GİTMİŞ...
Daha yaşınız kaç sizlerin aileleriniz okumaya gönderiyor geleceğinizi kurtarın diye yaptığınıza bak. Hoş bu kafa ile sizlerden bir b.k olmazmış belli. Yazık etmişsiniz hem kendinize hem de ailelerinize . Biraz sorumluluğu olur insanın ona güvenip de arkasında destek olanlara karşı. Allah rahmet eylesin ...
bu neyin kafası bu gençler ne iciyor kadını erkeği aynı bok
Kin, nefret, yerine iyilik, doğruluk, güzellik...
gencler kafalar güzel ortamlarda kacak et serbest de bu birbirini bicaklama bogmaca isi de nedir yavrucum. Aldatirsin affedersin yaşınız kac sizin. o ananaiz babaniza yazik. yazik etmissiniz gencliginize.
17 yaşında nikah yaparsa ceza ama beraber yaşarsa özgürlük alanı
Yav allah akpnin belasını versin
19 yaşındaki de psikopat 49 yaşındaki de. Bir kadın olarak söylüyorum beraber olduğumuz kişiyi doğru seçmek çok önemli. Beyefendi tipler varken sokaktaki rezil psikopat saçma sapan insanlarla beraber olmak niye? Psikopatlığın statüyle alakalı olmadığı bir gerçek ancak karşındakini tanımak da senin elinde. Kızımıza çok üzüldüm allah rahmet eylesin, devlet de artık korumayı nasıl arttırır bu akıl hastalarına nasıl caydırıcı cezalar verir bilmiyorum daha kaç canımız yanacak ölenler hep bizim kadınlarımız gencecik çocuklarımız allah kahretsin bunu yapan canileri
15 yıldır toplumun huzuru ve psikolojisi bozuldu insanlar insanlıktan çıktı
çok medeni olduk ya biz hatta bazı konularda onlar bize imrenir hale geldi
toplum sürekli gerilim içinde her yerden patır patır patlıyor her gün daha vahşi haberler duyuyoruz...siyasilerimizde büyük türkiye demezmi onu bir türlü anlamıyorum
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