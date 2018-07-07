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Öğrenci, garson, elektrikçi, organizatör uyuşturucuyla mücadele için buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 10:31 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Tepecik semtinde, öğrenci, garson, düğün organizatörü başta olmak üzere vatandaşlar, uyuşturucuyla mücadele için el ele verdi.

Öğrenci, garson, elektrikçi, organizatör uyuşturucuyla mücadele için buluştu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Tepecik semtinde, öğrenci, garson, düğün organizatörü başta olmak üzere vatandaşlar, uyuşturucuyla mücadele için el ele verdi. Fikri öğrencilerden çıkan, senaristliğini bir garsonun, yönetmenliğini ise düğün organizatörünün yaptığı '35 Tepecik' isimli dizi filmle, uyuşturucuya savaş açıldı. '35 Tepecik' dizisi Youtube üzerinden yayınlamaya başlanırken, filmi çeken ekip en büyük isteklerinin, kendilerine verilecek destekle binlerce gence ulaşabilmek olduğunu belirtti.
Romanların yoğun olarak yaşadığı Tepecik semti, bugüne kadar genellikle, polisin yaptığı uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme geldi. Yüzlerce uyuşturucu operasyonunun yapıldığı semtte, şimdi bambaşka bir çalışma başlatıldı. Lise öğrencisi Eren Heper'in (17) öncülük yaptığı kendisi gibi lise öğrencisi olan arkadaşları, uyuşturucuyla savaş için dizi film çekmeye karar verdi. Fikri öğrencilerden çıkan '35 Tepecik' ismi verilen dizinin senaristliğini restoranda şef garsonluk yapan Ata Kamalar, yönetmenliğini düğün organizatörü olan Engin Çatık, müziklerini de Türkiye'nin Yetenek Sizsiniz yarışmasından tanıdığı ikiz kardeşler Alpay ve Altay Kuşkal üstlendi. Filmin oyuncu ekibi mahalle sakinlerinden oluştu. Youtube üzerinden yayımlanan dizinin profesyonel oyuncusu ise 'Çukur' dizisinde Vartolu karakterinin sağ kolunu canlandıran Kayhan Pinç oldu. Nişanlısı dolayısıyla geldiği semtte film çekiminden haberdar olan Kayhan Pinç de rol alıp, gençlere destek verdi.
SEMT EVLERİ, SOKAKLAR SETLERİ OLDU
Cezaevindeyken kardeşi öldürülen, tahliye olduktan sonra da uyuşturucuya savaş açan gencin mücadelesinin anlatıldığı dizi filmde, semtteki evler, sokaklar, hatta okul set olarak kullanıldı. Her gün öğleden sonra başlayıp, gece yarılarına kadar süren çekimlerde semt sakinleri, ekibin ihtiyaçlarını gidermek içini adeta sıraya girdi. Ancak ekibin en büyük ihtiyacı maddi destek. Ekipmanları kendi aralarında topladıkları paralarla satın alan ekip, dizinin binlerce gence ulaşması için destek beklediklerini söyledi.
Filmin fikir babalarından Eren Heper, "Ben filmde cezaevinden firar eden ve uyuşturucuyla mücadele eden kişiyi canlandırıyorum. Küçüklükten beri semtte yaşıyoruz ve çevremizde çok sayıda arkadaşımız uyuşturucudan zarar gördü. Ben de artık gençler zarar görmesin ve bilinçlensin diye böyle bir çalışma yapmak istedim. Başarılı olduğumuza inanıyorum" dedi.
Filmin senaristi Ata Kamalar da semtlerinin hep uyuşturucuyla anılmasından rahatsız olduklarını söyleyip, "Eren bana iki yıldır bu fikrinden bahsediyordu. Ben de gerçekleşmesini pek mümkün görmüyordum. Gençlerin ısrarları artınca ben de filmin senaryosunu yazmayı üstlendim. Burada yazdıklarımız, zaten bizlerin yaşadıkları, gördüğümüz olaylar. İçeriden birisi olarak biz bu filmimizi yapıyoruz, çünkü çok sayıda ölüme tanıklık ettik. Uyuşturucu kullanan kişilerin yaşadıkları acıları gördük. Artık hem bizim gençlerimizin, hem de filmi izleyen gençlerin bilinçlenmesini istiyoruz. Bizlerin mücadelesi bunun için. Bir genci bile bu sayede uyuşturucudan vazgeçirirsek ne mutlu bizlere. Ayrıca semt sakinleri de büyük destek veriyor. Uyuşturucu bizim kaderimiz olmamalı" diye konuştu.
Filmin kameramanlığını ve müziklerini yapan ikiz kardeşler Alpay ve Altay Kuşkal ise uyuşturucuyla mücadelelerinde kendilerinin de yarı finale kadara çıkarak başarı gösterdikleri Yetenek Sizsiniz yarışmasının yapımcısı Acun Ilıcalı'dan destek beklediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Öğrenci, garson, elektrikçi, organizatör uyuşturucuyla mücadele için buluştuÖğrenci, garson, elektrikçi, organizatör uyuşturucuyla mücadele için buluştuÖğrenci, garson, elektrikçi, organizatör uyuşturucuyla mücadele için buluştuÖğrenci, garson, elektrikçi, organizatör uyuşturucuyla mücadele için buluştu

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