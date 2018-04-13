Öğrenci, öğretmen ve veli ile birlikte kitap okudu

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde Merkez Ortaokulu Öğrencileri Türkçe Öğretmeni Pınar Yıldırım Dintaş rehberliğinde " Herkes Gelsin Herkes Okusun" sloganıyla okula davet edilen veliler, çoçuklarıyla beraber kitap okuyarak örnek ve duyarlı davranışlarını bir kez daha gösterdi.
150 veli ve 550 Öğrenci ve 25 Öğretmennin katılıyla gerçekleştirilen etkinlik sonunda Okul Müdürü Ayhan Tekin konuşmasında:" Okumak bir etkinlik degil hayat tarzıdır.Bizim burada yaptığımız farkındalık yapmaktır." dedi
CHP'li Balbay'dan MEB'e çok sert LGS tepkisi: Bu iş karakolda bitecek
Aydın Doğan'dan Demirören'e: Hürriyet'in kumaşıyla fazla oynamayın!
Hollanda'da Suriye kararı
Hurda diye aldı, içinden onlarca altın çıktı!
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Böyle baba olmaz olsun! Bebeğini çatıdan attı!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
20'den fazla kadınla evlendi, 200 çocuk sahibi oldu ve tam 256 yıl yaşadı!
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Okuyucu Yorumları 0 yorum