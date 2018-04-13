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Öğrenci, öğretmen ve veli ile birlikte kitap okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 18:10 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde Merkez Ortaokulu Öğrencileri Türkçe Öğretmeni Pınar Yıldırım Dintaş rehberliğinde " Herkes Gelsin Herkes Okusun" sloganıyla okula davet edilen veliler, çoçuklarıyla beraber kitap okuyarak örnek ve duyarlı davranışlarını bir kez daha gösterdi.150 veli ve 550 Öğrenci ve 25 Öğretmennin katılıyla gerçekleştirilen etkinlik sonunda Okul Müdürü Ayhan Tekin konuşmasında:" Okumak bir etkinlik degil hayat tarzıdır.Bizim burada yaptığımız farkındalık yapmaktır." dedi

Öğrenci, öğretmen ve veli ile birlikte kitap okudu

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde Merkez Ortaokulu Öğrencileri Türkçe Öğretmeni Pınar Yıldırım Dintaş rehberliğinde " Herkes Gelsin Herkes Okusun" sloganıyla okula davet edilen veliler, çoçuklarıyla beraber kitap okuyarak örnek ve duyarlı davranışlarını bir kez daha gösterdi.
150 veli ve 550 Öğrenci ve 25 Öğretmennin katılıyla gerçekleştirilen etkinlik sonunda Okul Müdürü Ayhan Tekin konuşmasında:" Okumak bir etkinlik degil hayat tarzıdır.Bizim burada yaptığımız farkındalık yapmaktır." dedi

Öğrenci, öğretmen ve veli ile birlikte kitap okudu

Öğrenci, öğretmen ve veli ile birlikte kitap okudu

Öğrenci, öğretmen ve veli ile birlikte kitap okudu

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