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Feci kaza! Çok sayıda öğrenci yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 09:34 | Son Güncelleme

Antalya'da akaryakıt tankeriyle servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 15 öğrenci yaralandı. Servis sürücüsü Şaban Özkan'ın da yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Feci kaza! Çok sayıda öğrenci yaralandı

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Antalya Kaza

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
okul servis şoförlerini nerden buluyolar anlamıyorum adamlar sanki ralliye çıkmış gibi sadece öğrencilerin değil diğer şoförlerinde hayatlarını hiçe sayarak kullanıyolar. sadece kendine zarar verse gram üzülmem ama onca öğrenciye acırım
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