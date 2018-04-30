Öğrenci servisi hafif ticari araçla çarpıştı: 10 yaralı

Aksaray'da hafif ticari araçla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 10 öğrenci yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yusuf Arı (43) idaresindeki 68 BA 244 plakalı hafif ticari araç, Kılıçaslan Mahallesi 1330. Sokak'ta İlhan Demirbilek'in (55) kullandığı 68 S 0534 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.
Kazada, öğrenci servisinde bulunan Ahmet Kılıç (7), Melike Özbek (8), Bengü Uçar (10), Zeynep Küçükbıçakçı (10), Nisa Göktan (8), Feyza Can (11), Şaban Göktan (10), İlayda Yüzbaşı (10), Neziha Kılıç (9) ve Efe İmik (9) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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