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Öğrenci servisi trafikte kapısı açık şekilde ilerledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 10:40 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir servisin, içinde öğrenciler bulunmasına rağmen trafikte kapısı açık bir şekilde ilerlemesi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Bulvarı’nda trafiğin en işlek olduğu saatte, kapısı açık olarak trafikte ilerleyen öğrenci servisi, vatandaşların dikkatini çekti.

Öğrenci servisi trafikte kapısı açık şekilde ilerledi

Kayseri’de bir servisin, içinde öğrenciler bulunmasına rağmen trafikte kapısı açık bir şekilde ilerlemesi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Bulvarı’nda trafiğin en işlek olduğu saatte, kapısı açık olarak trafikte ilerleyen öğrenci servisi, vatandaşların dikkatini çekti. İçinde öğrencilerin bulunmasına rağmen kapısı açık bir şekilde trafikte ilerleyen öğrenci servisi, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Trafikte bir süre kapısı açık vaziyette görüntülenen öğrenci servisi, ara sokağa girince gözden kayboldu.

Öğrenci servisi trafikte kapısı açık şekilde ilerledi

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