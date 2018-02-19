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Öğrenci servisine pompalı tüfekle saldırı! Saldırgan intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 10:54 | Son Güncelleme

Adana'da öğrenci servis aracına pompalı tüfekle 5 el ateş eden bir kişi, polisten kaçamayacağını anlayınca intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aykut Arık (25) kız meselesi yüzünden içinde 10 öğrenci bulunan özel bir okula ait olan servis aracını Karacaoğlan Mahallesi ara sokaklarında beklemeye başladı. Servis aracı geldiği sırada Arık peş peşe içinde öğrencilerin olduğu midibüse ateş etti.

Öğrenciler büyük bir korku yaşarken, sürücü Mehmet Ali Yüksel aracı durdurmayarak devam etti. Bu arada midibüsün kapı camı, yolcuların bulunduğu taraftaki camlar kırıldı. Yüksel ise açılan ateş sonucu yaralandı. Sürücü yaralanmasına rağmen çocukları kurtarmak için olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzağa midibüsü götürdü. Yüksel'in yaralandığını gören öğrenciler hemen polis ve ambulansı aradı.

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POLİSE ATEŞ AÇTI, FIRINCILARI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Bu orada, olayı öğrenen polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlı, sokakta sıkışınca polise ateş açtı. Polis hemen çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarını çıkardı. Bu arada zanlı bir fırına girerek buradakileri ölümle tehdit edip dışarı çıkardı. Polise de ateş etmeye devam etti. Polis de zanlıya karşılık verdi. Bir süre sonra içeriden bir el ateş sesi geldi. Polis içeri girdiğinde zanlının ağzına sıkarak intihar ettiğini gördü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Fırında çalışan bir çocuk da zanlının kendilerini ölümle tehdit edip dışarı çıkardığını söyledi.

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VELİLER OLAY YERİNE KOŞTU

Bu arada, servis aracında bulunan öğrencilerin velileri olay yerine geldi. Okul yöneticileri de başka bir servis aracı göndererek öğrencilerini aldırdı. Öğrenciler çok büyük panik yaşadıkları için hemen olay yerinden uzaklaştırıldı. Bir veli ise öğrenciler içindeyken ateş açıldığını, büyük bir tehlikenin ucuz atlatıldığını söyledi. Sürücü Yüksel, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana öğrenci servis saldırı

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Insanlar buhranda bunalımda sokakta hiç mutlu insan görülmüyor saray ve çevresi hariç kimsenin huzurlu kimse yok
@mah6bsddn4 bi adanalı mahlukun yaptığını da erdoğana bağladınız ya hastasınız siz
@pavel_nedved11 Adana da oldu diye o şahıs Adanalı mı belki senin memleketinden.
toplumun canını okudunuz çıldırdımı bu millet niye bi ses yok bu idareceilerden herşey normalin dışında gidiyor körmüsünüz.
Neyse hiç diilse intihar etmiş ülkem bir psikopattan daha kurtulmuş ,başkalarına zarar verme ihtimalide yok olmuş oldu darısı diğerlerinin başına.
yaşım 58.15 gün öncesine kadar ankarayı görmemiştim.arkadaşım metroya bindirdi dikaktimi bir şey çekti metroda yüzlerce insan yüzleri gülmüyor sanki robotlaşmış gibi donuk surat,garip olan aynı şekilde sokaklarda öyleydi.nereye gidiyoruz insanlar gülmüyor emekli işçi perişan.insanlar çıldırmış gibi birbirini öldürüyor.fuhuş almış başını gitmiş.allah sonumuzu hayır etsin ama hiç sanmıyorum.
Bir Manyagın eline silah alıp illede içi ögrençi dolu bir araçı hedef alması ve direk araça ateş etmesi Olayın farklı bir yere götür Araç söförü durmamısda ögrencilerin canını kurtarmısda bu yalanı bir unutun araçtaki izlere bakılırsa hedef direk Söför kendi çanını kurtarmak için kaçmıstır Artık ne halt yedi ise Biliyorsunuz çok sükür ülkemizde toplu taşımacılıkta adam gibi düzgün söför bulmak baya bir zor Gelelim ikinçi olaya adam silahı sıkıp insanları yaralıyorsa ve onları rehin alıyorsa Devletin polisi vurup öldürmek için neyi bekliyor bu pişlikleri?
adana kadar iğrenç bi yer yok.ermeniler bile adanalılardan daha iyidir.dünya bi pislikten daha kurtulmuş iyi
Adanadan cingenden manyaktan başka bisey çıkar mı çıkmaz
Yaw adana ne adanaymış ne oluyorsa adana da oluyor
Adananın neyi meşhurdur tabi ki cingenesi
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