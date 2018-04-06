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Öğrenci servisinin çarptığı engelli öğrencinin ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 15:13 | Son Güncelleme

Bartın'da okul bahçesinde servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden engelli öğrencinin cenazesi defnedildi - Olayla ilgili okul idarecisi ve ilgili öğretmenler hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce idari soruşturma başlatıldı

Bartın'da okul bahçesinde servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren engelli öğrencinin cenazesi toprağa verildi.

Okul çıkışında merkeze bağlı Sipahiler köyündeki Sipahiler Şehit Gürdal Çakır İlkokulu bahçesinde minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden özel eğitim 1. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Emine Çetinbal'ın cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kayadibi Kavlak köyündeki evine getirildi.

Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Gönül (35) ile yine 6 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan baba Tevfik Çetinbal’ı (52) yakınları teselli etti.

Evde helallik alındıktan sonra Çetinbal'ın cenazesi, Gençali köyünde Kalaygöz Mahallesi Camiisi'nde kılınan namazın ardından aynı aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, okul idareci ve öğretmenleri ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan gözaltına sürücü Mustafa Baltacı'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili okul idareci ve ilgili öğretmenler hakkında da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Dün, taşımalı eğitimde öğrenim gören öğrencileri almaya gelen Mustafa Baltacı idaresindeki 74 M 0085 plakalı minibüs, okul bahçesinde oynayan ve burada özel eğitim gören 1. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Emine Çetinbal'a çarpmış okul idarecilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, öğrencinin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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