Öğrenci servisiyle kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Konya'da öğrenci servisiyle kamyonetin çarpışması sonucu 5 öğrenci yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bülent Sarı idaresindeki 42 FCV 04 plakalı kamyonet, Çakılharmanlar Caddesi'nde İsa Yalman'ın kullandığı 42 C 1027 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.
Kazada serviste bulunan 13 öğrenciden 5'i yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yerine gelen bazı öğrenci yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.
Çevredekiler, çocukları ve yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.
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