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Öğrenci ve velilerden '1 dakika' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 14:04 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan temel yeterlilik testinde, bazı öğrenciler 15 dakika kuralına takılarak sınava alınmadı.

DİYARBAKIR'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan temel yeterlilik testinde, bazı öğrenciler 15 dakika kuralına takılarak sınava alınmadı. Aralarında 1 dakika gecikmeyle sıvana alınmayan öğrenciler ve veliler, duruma tepki gösterirken, tüm çabalarına rağmen öğrenciler sınava giremedi. Sınava giren diğer öğrencilerin yakınları ise okul kapılarında dua ederek bekledi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu sene ilk defa düzenlenen YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da başladı. Yurt genelinde milyonlarca kişinin girdiği üniversiteye girişte, ilk aşama olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna katılan öğrenciler, sınava aranarak alındı. Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda sınava gelen bazı öğrenciler ise sınava geç kalınca salona alınmadı. Saat 10:00'da okula gelen öğrenciler, 'lütfen kapıyı açın 1 dakika için insanın hayatını bitirmeyin. 1 yılımızı çalıyorsunuz. İlçelerden geldik, yollar kapalıydı' diyerek tepki gösterdi. Görevlilerle görüşmek isteyen öğrenciler, cevap alamayınca duruma veliler de tepki gösterdi ancak tüm çabalarına rağmen öğrenciler sınava alınmadı.

Kentte bir çok okulda sınava giren öğrencilerin aileleri ise okul kapılarında bekleyerek çocukları ve yakınları için dua edip sınavdan çıkmalarını bekledi

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