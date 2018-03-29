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Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 14:54 | Son Güncelleme

Eskişehir'de çekildiği belirtilen görüntülerde, öfkeli bir kurye internet üzerinden sipariş veren üniversiteli genci dövdü. Kuryenin arkadaşı da o anları saniye saniye görüntüledi.

Eskişehir'de üniversitelii genç internet üzerinden sipariş verirken, daha önce agresif davranışlarından rahatsız olduğu kurye için 'tek gözlü kurye siparişi getirmesin' diye not yazdı.

Kurye o notu görünce deliye döndü arkadaşlarını toplayıp siparişleri götürdü. Kapıya geldiğinde önce ücreti aldı sonrada notu hatırlatıp evin içine daldı. Ve genç öğrenciye şiddet başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kurye

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
iT HERİF, DEMEK Kİ DAHA ÖNCE DE AGRESİF HALİNDEN RAHATSIZ OLDUKİ BU NOTU YAZDI. ÖĞRENCİ KARDEŞİM DAVA AÇSIN, KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL VE ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMI (İKİ KİŞİ SALDIRGAN). BEN DE SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU YAPIYORUM.
O KÖR GÖZLÜ..AKREP KUYRUĞUNDAN ÜREME, SAPSIZ MAYADANOZA BİR SİPERİŞTE BEN VERESEM GELİR Mİ?
Ohh tehtid var, hemde ölüm tehtidi, haneye izinsiz giriş var, darp var, cürumu neşretmek var, yalnış bilmiyorsam merhamet dileyene vurmanın ekstra cezası var. Yani saplam bir yargıda ciddi ceza alır. Bakalım görücez
şikayetçi ol maddi manevi tazminat talep et, pislik herif çeksin cezasını, evide değiş unutma:)
ESKİŞEHİRDE ÖĞRENCİ ÇOK. BU EV SERVİSLERİ ŞIMARMIŞ İYİCE .POLİS BUNALRI KONTROL ETMEL İ.
eleman haneye tecavüz, darp ve tehditten en az 9 sene alır 2 sene yatar çıkar.
Al birini vur ötekine.
HEM KURYEYE HEM ŞİRKETE DAVA AÇIP DONUNA KADAR ALMALI
rahatsız olacak kadar var mahkemeye verecekmiş haberlere çıktın yavrum mahkeme otomatik bakar :) gerçi mahkemede sakin kalırsan iyi halden de serbest kalmak düşer ceza almassın :)
hakaret davasımı açıcakmış yuh artık sen zorla birinin evine gir onu döv kameraya çek sonra hakaret davası aç TÜM TÜRKİYEDEKİ SAVCI VE HAKİMLERE SESLENİYORUM BU AZILI SUÇLU KURYEYİ ACİLEN YAKALAYIP İÇERİ TIKMAZSANIZ ÖNCE O DİPLOMALARINIZI YIRTIN SONRA GİDİN BAŞKA İŞ YAPIN
Nedir bu Eskişehirin kuryelerden çektiği.. biri pizzaya tükürür biri adam döver...
haklı iken haksız duruma düşmüş şiddet çözüm değil
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