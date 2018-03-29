Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Eskişehir'de üniversitelii genç internet üzerinden sipariş verirken, daha önce agresif davranışlarından rahatsız olduğu kurye için 'tek gözlü kurye siparişi getirmesin' diye not yazdı.

Kurye o notu görünce deliye döndü arkadaşlarını toplayıp siparişleri götürdü. Kapıya geldiğinde önce ücreti aldı sonrada notu hatırlatıp evin içine daldı. Ve genç öğrenciye şiddet başladı.