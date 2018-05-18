Öğrenci yurdu binasında pencere ışıklarıyla 'Kudüs' yazısı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, üniversite öğrencilerinin kaldığı yurt binasına, pencere ışıklarıyla 'Kudüs' yazısı yazıldı.
Çamlıca Mahallesi'nde bulunan, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı 7 katlı Gündüzalp Yurt binasındaki odaların bazı ışıkları akşam karanlığında yanıp diğerleri söndürülerek 'Kudüs' yazıldı. Bin erkek öğrencinin kaldığı yurt binası dışarıdan bakanlar, pencere ışıklarıyla yazılan 'Kudüs' yazısını gördü. Vatandaşlar ve yurtta kalan öğrenciler yurt binasındaki Kudüs yazısını cep telefonlarıyla kayda aldı.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Eyüp Erkut gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öncelikle bütün İslam aleminin Ramazanını kutluyoruz. Bu Ramazanın ilk günlerinde Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını Kredi Yurtlar Kurumu olarak personelimizle, öğrencimizle protesto etmek amacıyla bütün Türkiye çapında 81 ilde olduğu gibi Eskişehir'imizde de Gündüz Alp Yurdu'nun ışıklandırmasıyla bu protestomuzu göstermiş bulunuyoruz. Ve tekrar söylüyoruz Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasına razı değiliz. Her şeyimizle bütün bedenimizle, ruhumuzla bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kudüs yazısı ile Filistinli kardeşlerimizle beraber olduğumuzu haykırıyoruz" dedi.
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