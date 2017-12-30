Öğrenci yurdunun bahçesine vaşak girdi (2)

DOĞAYA SALIVERİLDİ

Hafik Kaymakamı Ömer Sait Karakaş'ın talimatı üzerine yurda gelen Veteriner Hekim Ömer Oğuz, vaşağı muaeyene etti. Veteriner Hekim Oğuz, "Hayvanda biraz ürkme var. Genel bir sağlık sorunu görünmüyor. Ebat olarak baktığımızda 2 yaşında gibi görünüyor. Yabani hayvan olduğu için insanlardan, ışıktan ürküyor” dedi.

Hiçbir sağlık sorunu olmadığı anlaşılan vaşak, İlçe Tarım Müdürlüğü'nden gelen kamyonetle Bayıraltı Köyü Yayla Tarla mevkiine götürülerek, ormana bırakıldı.