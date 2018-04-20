Öğrenciler 23 Nisan’ı coşkuyla kutladı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde buluna Şehit Adem Yavuz İlk Okulu öğrencilerinin sergiledi 23 Nisan gösterileri yoğun ilgi gördü

Şehit Adem Yavuz İlk Okulunda 23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları, okulun bahçesinde yapıldı. 4/A sınıfı öğrencilerinin günler öncesinden hazırladığı gösteriyi başarı ile sergiledi. Okul Müdürü Mehmet Fatih Yılmaz ile sınıf öğretmeni, veliler ile diğer okul idarecilerinin de katıldığı gösteride, öğrencilerin çalınan müzikler eşliğinde yeteneklerini sergiledi.

Büyük beğeni toplayan öğrenciler, velilerden ve öğretmenlerinden tam not aldı