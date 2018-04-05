Öğrenciler 6 aylık eğitim sonrasında tiyatro sahnesine çıktı

Develi’de Pembe Cesaretin Ortaokul 11 yaş altı öğrenciler Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından tiyatro kursunda Organizatör ve Yönetmen Mustafa Engin ve Yardımcısı Hafize Eda Tekden’den altı aydır aldıkları eğitimin ardından Mustafa Aksu Kültür Merkezinde Komediksiyon Develi Tiyatro gösterisi için sahneye çıktı.

Tiyatro gösterisine Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Tarım Müdürü Murat Hodul, Okul Müdürü Kadir Yağlıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Minik öğrencilerin sahne aldığı tiyatro gösterisine izlemeye gelen çok sayıda vatandaş yer bulamadığı için geri dönmek zorunda kaldı.

19:00 da başlayan program yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Minik öğrenciler izleyicilerden tam not aldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, "Bugün sizlerle birlikte iyi bir seyirci olduk öncelikle sizlere çok teşekkür ediyor tebrik ediyorum. Tiyatro ekibi çocuklarımızı yavrularımızı kutluyorum sizler adına hepimiz adına gözlerinden öpüyorum tebrik ediyorum.Bu tiyatro gösterisinde emeği geçen başta Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar beye Mustafa Engin hocamıza,Okul Müdürümüze ve Develi Belediyesi Kültür Müdürü Ali Orhan beye,özellikle bu tiyatronun başlamasına vesile olan Hafize Eda Tekden kardeşimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Bu kadar kalabalığın önünde tiyatro gösterisi yapmak kolay bir şey değil. Yavrularımızı cesaretlerinden dolayı kutluyorum bu güzel tiyatro gösterilerinde başta Develi Kaymakamımız Murat Duru bey olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel gösterilerin devamını diliyorum" diye konuştu.