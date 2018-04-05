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Öğrenciler AA'nın 98. yaşını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 09:58 | Son Güncelleme

İzmir'de lise öğrencileri, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla okul bahçesine bedenleriyle "AA 98. Yıl" yazdı, Türk bayrağı açtı - Tarih dersinde öğrencilere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" amacıyla kurulan AA'nın kuruluş süreci anlatıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de lise öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla okul bahçesine bedenleriyle "AA 98. Yıl" yazdı, Türk bayrağı açtı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" amacıyla kurulan AA'nın kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Konak ilçesindeki Hürriyet Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine tarih dersinde AA'nın kuruluş süreci anlatıldı. Derste AA'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ile özdeş olduğuna dikkati çeken Müdür Yardımcısı Emin Eri, kurumun, TBMM açılmadan 17 gün önce kurulduğunu anımsattı.

Meclisin çıkardığı ilk yasaları duyuran AA'nın milli mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına tanıklık ettiğini belirten Eri, Anadolu Ajansının, bültenleri hazırlanırken, bugün olduğu gibi geçmişte de yayın ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kaldığına işaret etti.

Kurtuluş Savaşı süresince, milli birliği tehlikeye düşürecek kışkırtmalar ve yalanlara karşı milleti uyanık tutmak, ulusal mücadeleyi bağımsızlığa ulaştıracak karar ve hareketleri zamanında halka bildirmekle işe başlayan AA'nın, halka doğru haber vermek yolunda çalışmalar yaptığını anlatan Eri, ajansın, TBMM'nin aldığı kararları halka ileterek, halk-hükümet bütünleşmesinin sağlanmasına önemli katkı verdiğini ifade etti.

Eri, Anadolu Ajansının dünyanın en etkin 5 haber ajansından biri olma hedefini de takdirle karşıladıklarını sözlerine ekledi.

12. sınıf öğrencisi Ceyda Durmaz, İstiklal Savaşı döneminde kurulan AA'nın bu mücadelenin haklılığını gösterme, insanları bilgilendirmede önemli görev üstlendiğini bildirdi.

AA'nın bugün 13 dilde yayın yaptığını gururla takip ettiklerini ifade eden Durmaz, kurumun, Türkiye'ye karşı yapılan olumsuz propagandalarda gerçeği duyurmada önemli bir görev aldığını belirtti.

İrem Kaya, 98 yıl önce, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulan AA'nın milli mücadeleyi, Anadolu'nun sesini duyurmada büyük başarı gösterdiğini kaydetti.

- "AA 98. Yıl" yazdılar

Dersin ardından AA'nın kuruluşunu kutlayan öğrenciler okul bahçesine bedenleriyle "AA 98. Yıl" yazdı.

Yaklaşık 300 öğrencinin oluşturduğu yazı, havadan da görüntülendi.

Öğrenciler daha sonra Türk bayrağı açtı.

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