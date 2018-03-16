Öğrenciler, Afrin için mutfağa girdi

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA) - ERZURUM'un Oltu ilçesindeki öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için mutfağa girerek, hünerlerini sergileyip, kermes düzenledi. İlçe halkının büyük ilgi gösterdiği kermesten elde edilen gelir, Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. Oltu'daki tüm okulların öğrencilerinin katılımıyla 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan asker ve polislere destek için Efkan Ala Kültür Merkezi’nde kermes düzenlendi. Kermes kapsamında, Oltu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yufka açıp, sacın üzerinde gözleme yaparak, ziyaretçilere ikram etti. Çeşit çeşit yiyeceklerin ve tatlıların yer aldığı kermeste, ayrıca el işleri ve resimler de sergilendi. ​Öğrenciler, Mehmetçik'e destek için kolları sıvayıp, mutfağa girerek, hünerlerini sergilediklerini söyledi. Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin ise kermesle ilgili "Çocuklarımızdaki milli birlik, milli dayanışma ile birlikte vatan, millet ve bayrak sevgisinin değerlerle yetiştiğini görmek, gurur verici. Geleceğimiz, emin ellerde. Öğrencilerimizin buradaki amacı, yardım toplamak değil. Çocuklarımız, birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhunu ve farkındalık oluşturmaktır. Bu konuda tüm okullarımızın Mehmetçik'imizin yanında. Onlar için atan yüreklerin burada olduğunu, çocuklarımızla birlikte haykırıyoruz" diye konuştu. İlçede, 3 gün sürdürülecek kermesten elde edilen gelir, Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak.