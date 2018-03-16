HABER

Öğrenciler, Afrin için mutfağa girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 13:18 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için mutfağa girerek, hünerlerini sergileyip, kermes düzenledi.

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA) - ERZURUM'un Oltu ilçesindeki öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için mutfağa girerek, hünerlerini sergileyip, kermes düzenledi. İlçe halkının büyük ilgi gösterdiği kermesten elde edilen gelir, Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. Oltu'daki tüm okulların öğrencilerinin katılımıyla 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan asker ve polislere destek için Efkan Ala Kültür Merkezi’nde kermes düzenlendi. Kermes kapsamında, Oltu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yufka açıp, sacın üzerinde gözleme yaparak, ziyaretçilere ikram etti. Çeşit çeşit yiyeceklerin ve tatlıların yer aldığı kermeste, ayrıca el işleri ve resimler de sergilendi. ​Öğrenciler, Mehmetçik'e destek için kolları sıvayıp, mutfağa girerek, hünerlerini sergilediklerini söyledi. Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin ise kermesle ilgili "Çocuklarımızdaki milli birlik, milli dayanışma ile birlikte vatan, millet ve bayrak sevgisinin değerlerle yetiştiğini görmek, gurur verici. Geleceğimiz, emin ellerde. Öğrencilerimizin buradaki amacı, yardım toplamak değil. Çocuklarımız, birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhunu ve farkındalık oluşturmaktır. Bu konuda tüm okullarımızın Mehmetçik'imizin yanında. Onlar için atan yüreklerin burada olduğunu, çocuklarımızla birlikte haykırıyoruz" diye konuştu. İlçede, 3 gün sürdürülecek kermesten elde edilen gelir, Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak.

Çiftlik Bank CEO'su 'isyankar rapçi' çıktı!Çiftlik Bank CEO'su 'isyankar rapçi' çıktı!
Rusya'dan çok sert açıklamaRusya'dan çok sert açıklama
Başbakan Binali Yıldırım: Çözüm mözüm yok!Başbakan Binali Yıldırım: Çözüm mözüm yok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'yi ayağa kaldıran Adana sapığının cezası belli oldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran Adana sapığının cezası belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır!

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!

Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak

Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak

Yeşilköy’de hareketli dakikalar! TIR üst geçide çarptı

Yeşilköy’de hareketli dakikalar! TIR üst geçide çarptı

Yunanistan'da temyiz mahkemesinden 8 darbeci asker için karar!

Yunanistan'da temyiz mahkemesinden 8 darbeci asker için karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.