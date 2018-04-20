Öğrenciler Afrin şehitleri için fidan dikti

Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için fidan dikti.

Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlerin anısını yaşatmak için harekete geçti.

Bu kapsamda inci kefalinin üreme için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç ettiği balık bendine gelen öğrenciler, şehitler için fidan dikti.

Okul Müdürü Tarkan Elbir, yaptığı açıklamada, kahraman şehitlerin unutulmaması için fidan dikim etkinliği düzenlediklerini söyledi.

"Bu toprakların bizim olduğunun en büyük kanıtı şehitlerimizin varlığıdır" diyen Elbir, birlik ve beraberlik içerisinde ülkeye sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Ülkenin değerlerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini anlatan Elbir, "Afrin'de şehit olan 61 askerimizin anısına fidan dikiyoruz. Her bir fidana bir şehidin adını verdik. Afrin'deki şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.