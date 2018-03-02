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Öğrenciler, Afrin’e destek için jandarmayı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 16:31 | Son Güncelleme

Devrekli lise öğrencileri Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek Afrin harekatına destek verdiklerini ifade ettiler.Zonguldak’ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Devrek İlçe Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek Afrin’de görev yapan güvenlik kuvvetlerine destek verdiklerini ifade ettiler.

Öğrenciler, Afrin’e destek için jandarmayı ziyaret etti

Devrekli lise öğrencileri Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek Afrin harekatına destek verdiklerini ifade ettiler.
Zonguldak’ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Devrek İlçe Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek Afrin’de görev yapan güvenlik kuvvetlerine destek verdiklerini ifade ettiler. Okul idarecileri ile birlikte Devrek Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaretlerinden ve Afrin’de görev yapan güvenlik güçlerimize desteklerinden dolayı öğrencilere ve okul idarecilerine teşekkür eden Karakol Komutanı Üsteğmen Serkan Koparan şöyle dedi:
"Öğrencilerimiz ve eğitimcilerimizin bizleri ziyaret etmesi ve Afrin’de görev yapan asker ve diğer güvenlik birliklerimize destek vermeleri bizleri hem çok sevindirdi hem de çok duygulandırdı. Bu ziyaretten dolayı arkadaşlarım adına öğrenci kardeşlerimize ve eğitimci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Öğrenciler, Afrin’e destek için jandarmayı ziyaret etti

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