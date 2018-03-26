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Öğrenciler ağaç olmayan kırsal mahale ağaç dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 10:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ bölgesinde arazinin volkanik yapısı ve susuz olması gibi nedenlerden ağaç yetiştirilemeyen kırsal mahalde, ilk kez öğrenciler tarafından ağaç dikildi.Yumrutepe İlk ve Ortaokulu öğretmen ile öğrencileri, bölgede örnek olmak ve insanları ağaç dikimine özendirmek amacıyla okul bahçesine ilk etapta 200 çam ve değişik ağaç fidanı dikti.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ bölgesinde arazinin volkanik yapısı ve susuz olması gibi nedenlerden ağaç yetiştirilemeyen kırsal mahalde, ilk kez öğrenciler tarafından ağaç dikildi.
Yumrutepe İlk ve Ortaokulu öğretmen ile öğrencileri, bölgede örnek olmak ve insanları ağaç dikimine özendirmek amacıyla okul bahçesine ilk etapta 200 çam ve değişik ağaç fidanı dikti. Arazinin sert olması nedeniyle ağaç dikilecek alan iş makineleri ile kazılarak hazırlandı. Öğrenciler ise kazma, kürek ve hatta elleriyle çukurlar açarak, fidanları dikti. Yeşili ve ağaçları çok sevdiklerini ancak bölgelerinde ağaç olmadığını belirten öğrenciler, yaptıkları çalışmanın herkese örnek olmasını umduklarını dile getirdi. İngilizce öğretmeni Sema Özel etkinliğin amacının doğa sevgisini aşılamak olarak belirterek, "Bu sayede okulumuzun bahçesi hem renklendi ve hem de yeşillendi. Çalışmamıza gerek maddi ve gerekse manevi olarak katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. 8. Sınıf öğrencisi Ergün İlgen ise ağaç dikim etkinliği nedeniyle sevincini ifade ederek, "Hocalarımız ve arkadaşlarımızla birlikte ağaç dikmeye karar verdik ve ilk gün kepçe ile ağaç çukurlarını kazdık ve şimdide ağaçları dikiyoruz. Her yerin yeşil olmasını istiyoruz, çünkü çevremizde çok ağaç yok ondan dolayı, buraların ağaca ihtiyacı var, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 8 A sınıfı öğrencisi Öznur Topal da, "Köyümüzde ağaç olmadığından dolayı, bizde dedik ki köyde ağaç yoksa bari okulda ağaç dikelim ve hocalarımızda destek çıktı ve ondan sonra okulumuz bahçesine ağaç dikmeye başladık, inşallah giderek köyümüz daha da güzelleşecek" diye konuştu.

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