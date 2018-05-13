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Öğrenciler "anne", Besira Kızıltaş da "evlat" hasretini giderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 12:11 | Son Güncelleme

Iğdır'da, ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencileri, Ağrı Dağı eteklerindeki bir yaylaya giderek buradaki çadırda çocuklarından uzakta yaşayan 65 yaşındaki Besira Kızıltaş'ın Anneler Günü'nü kutladı - KYK Yurt Müdürü Tuğba Cengiz: - "Amacımız öğrencilerimize anneliğin ne kadar kutsal bir görev olduğunu göstermekti. Öğrencilerimiz annelerinden uzak, farklı yerlerden buraya gelmişler. Bir diğer amacımız da onların anne hasretini biraz da olsa gidermekti" - Besira Kızıltaş: - "Allah razı olsun, beni ziyaret ettiler. Çok mutlu oldum. Bana gurbette yaşayan çocuklarımı hatırlattılar" - Öğrencilerden Sevda Kına: - "Besira teyze burada tek başına kalıyor, onun çocukları da uzakta, bu faaliyetimizle burada biz anne hasretini giderdik, o da evlat hasretini giderdi"

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencileri, anne özlemini gidermek için Ağrı Dağı'ndaki bir yaylaya giderek çadırda çocuklarından uzakta yaşayan 65 yaşındaki Besira Kızıltaş'ın Anneler Günü'nü kutladı.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Süreyya Sülün Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Anneler Günü dolayısıyla 2 bin rakımlı Korhan yaylasındaki bir çadırda hayvancılık yapan eşiyle yaşayan Besira Kızıltaş'a sürpriz yaptı.

Ağrı Dağı eteklerindeki yaylanın yakınlarına kadar araçlarla gelen öğrenciler, bir süre yürüyerek çadırına ulaştıkları 6 çocuk annesi Kızıltaş'a, Anneler Gününü kutladıktan sonra çiçek ve çeşitli hediyeler armağan etti.

Türkiye'nin farklı illerinden eğitim almak için Iğdır'a gelen, annelerinden ve ailelerinden uzakta olan öğrenciler, daha sonra Kızıltaş'ın koyunlarını sağıp, günlük işlerini yaparak birlikte zaman geçirdi. Öğrenciler, üstlendikleri işleri bitirdikten sonra yanlarında getirdikleri pastayı keserek Kızıltaş'ın Anneler Günü'nü kutladı.

Hayvancılıkla uğraşan eşinin hayvanları meraya götürmesi sebebiyle günün büyük bölümünü çadırda yalnız geçiren, çocukları da başka kentlerde hayatını devam ettiren Kızıltaş, öğrencilerin ziyaretiyle büyük mutluluk yaşadı.

Öğrenciler Kızıltaş ile zaman geçirerek annelerinin hasretini gidermeye çalışırken çocuklarından uzakta kalan Kızıltaş da evlat hasretini giderdi.

Yurt Müdürü Tuğba Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak önemli gün ve haftalarda etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Bu tür etkinliklerin hem öğrenciler hem de vatandaşlar için olumlu etkiler yarattığını belirten Cengiz, "Amacımız öğrencilerimize anneliğin ne kadar kutsal bir görev olduğunu göstermekti. Öğrencilerimiz annelerinden uzak, farklı yerlerden buraya gelmişler. Bir diğer amacımız da onların anne hasretini biraz da olsa gidermekti." dedi.

Yapılan etkinlikten öğrencilerin olduğu kadar Kızıltaş'ın da memnuniyet duyduğunu aktaran Cengiz, şöyle devam etti:

"Besira teyze yaylada eşiyle birlikte yaşıyor. Eşi hayvanları otlatmak için meralara çıkarınca çadırında tek kalıyor. Biz de kendisini ziyaret edip çeşitli hediyeler ve çiçek vererek anneler gününü kutladık. Bizi karşısında görünce çok duygulandı, öğrenciler de duygulandı. Oldukça güzel bir anneler günü kutlaması oldu. Besira teyzeye yardımcı olduk, öğrencilerimiz süt sağdı, hayvan bakımına yardımcı oldu. Teyzenin çadırındaki zor yaşamında beraber olduk."

Besira Kızıltaş ise öğrencilerin ziyaretinden mutluluk duyduğunu anlatarak "Allah razı olsun, beni ziyaret ettiler. Çok mutlu oldum. Bana gurbette yaşayan çocuklarımı hatırlattılar." diye konuştu.

- "Biz anne hasretini, o da evlat hasretini giderdi"

Öğrencilerden Sevda Kına, böylesine anlamlı etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları söyledi:

"Bugün Ağrı Dağı eteklerinde yaylacı teyzemizin Anneler Günü'nü kutladık. Uzakta olan annelerimizi de bu şekilde anmış olduk. Besira teyze burada tek başına kalıyor, onun çocukları da uzakta, bu faaliyetimizle burada biz anne hasretini giderdik, o da evlat hasretini giderdi."

Etkinliğe katılanlardan Ülkü Akbaş ise duygularını "Ağrı Dağı eteklerinde tek başına kalan teyzemizi ziyaret ettik. Kendisi çok mutlu oldu, biz de çok mutlu olduk. Allah razı olsun, bizi kendi evlatları gibi bağrına bastı. Bugün yaylada geçirdiğimiz Anneler Günü bizim için çok iyi ve güzel geçti." diyerek aktardı.

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