Türkiye'nin farklı illerinden eğitim almak için Iğdır'a gelen, annelerinden ve ailelerinden uzakta olan öğrenciler, daha sonra Kızıltaş'ın koyunlarını sağıp, günlük işlerini yaparak birlikte zaman geçirdi. Öğrenciler, üstlendikleri işleri bitirdikten sonra yanlarında getirdikleri pastayı keserek Kızıltaş'ın Anneler Günü'nü kutladı.

Ağrı Dağı eteklerindeki yaylanın yakınlarına kadar araçlarla gelen öğrenciler, bir süre yürüyerek çadırına ulaştıkları 6 çocuk annesi Kızıltaş'a, Anneler Gününü kutladıktan sonra çiçek ve çeşitli hediyeler armağan etti.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Süreyya Sülün Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Anneler Günü dolayısıyla 2 bin rakımlı Korhan yaylasındaki bir çadırda hayvancılık yapan eşiyle yaşayan Besira Kızıltaş'a sürpriz yaptı.

Hayvancılıkla uğraşan eşinin hayvanları meraya götürmesi sebebiyle günün büyük bölümünü çadırda yalnız geçiren, çocukları da başka kentlerde hayatını devam ettiren Kızıltaş, öğrencilerin ziyaretiyle büyük mutluluk yaşadı.

Öğrenciler Kızıltaş ile zaman geçirerek annelerinin hasretini gidermeye çalışırken çocuklarından uzakta kalan Kızıltaş da evlat hasretini giderdi.

Yurt Müdürü Tuğba Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak önemli gün ve haftalarda etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Bu tür etkinliklerin hem öğrenciler hem de vatandaşlar için olumlu etkiler yarattığını belirten Cengiz, "Amacımız öğrencilerimize anneliğin ne kadar kutsal bir görev olduğunu göstermekti. Öğrencilerimiz annelerinden uzak, farklı yerlerden buraya gelmişler. Bir diğer amacımız da onların anne hasretini biraz da olsa gidermekti." dedi.

Yapılan etkinlikten öğrencilerin olduğu kadar Kızıltaş'ın da memnuniyet duyduğunu aktaran Cengiz, şöyle devam etti:

"Besira teyze yaylada eşiyle birlikte yaşıyor. Eşi hayvanları otlatmak için meralara çıkarınca çadırında tek kalıyor. Biz de kendisini ziyaret edip çeşitli hediyeler ve çiçek vererek anneler gününü kutladık. Bizi karşısında görünce çok duygulandı, öğrenciler de duygulandı. Oldukça güzel bir anneler günü kutlaması oldu. Besira teyzeye yardımcı olduk, öğrencilerimiz süt sağdı, hayvan bakımına yardımcı oldu. Teyzenin çadırındaki zor yaşamında beraber olduk."