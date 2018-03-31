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Öğrenciler 'Ansızın gelebiliriz' yazısı oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 20:18 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, aynı binada eğitim veren iki ortaokulun öğrencileri Mehmetçiğe destek için 'Ansızın Gelebiliriz' yazısı oluşturdu.

Öğrenciler 'Ansızın gelebiliriz' yazısı oluşturdu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK'te, aynı binada eğitim veren iki ortaokulun öğrencileri Mehmetçiğe destek için 'Ansızın Gelebiliriz' yazısı oluşturdu.
Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ile Aydınlıkevler Ortaokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek amacıyla okul bahçesinde toplandı. 600 öğrenci, öğretmenlerinin komutuyla birlikte tek sıra halinde koşar adım yürüyüp 'Ansızın Gelebiliriz' yazısını oluşturdu. Koreografide öğrenciler Türk bayrakları salladı.

FOTOĞRAFLI

Öğrenciler 'Ansızın gelebiliriz' yazısı oluşturduÖğrenciler 'Ansızın gelebiliriz' yazısı oluşturdu

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