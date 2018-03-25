HABER

Öğrenciler Aşık Veysel’i türküsüyle andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 11:57 | Son Güncelleme

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nu ölümünün 45’inci yıl dönümünde ’Uzun İnce Bir Yoldayım Türküsünü’ üniversite kampüsü içerisinde bulunan Aşık Veysel heykeli önünde söyleyerek andı.Dünyaca ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel ölümünün 45’inci yıl dönümü dolayısıyla Sivas’ta yapılan çeşitli anma programlarıyla anıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nu ölümünün 45’inci yıl dönümünde ’Uzun İnce Bir Yoldayım Türküsünü’ üniversite kampüsü içerisinde bulunan Aşık Veysel heykeli önünde söyleyerek andı.
Dünyaca ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel ölümünün 45’inci yıl dönümü dolayısıyla Sivas’ta yapılan çeşitli anma programlarıyla anıldı. Aşık Veysel için farklı bir anma töreni yapmak isteyen Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri 17 kişilik bir grup oluşturdu. Oluşturulan grup üniversite kampüsü içerisinde bulunan Aşık Veysel heykeli önünde sazlarıyla hep birlikte Veysel’e ait olan ’Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsünü söyledi. Veysel’i türküyle anan öğrencilerin çektiği klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Adem Sarıhan Aşık Veysel’in dünyaya nam salmış bir halk ozanı olduğunu belirterek,"Türkiye’ye mal olmuş ve dünyaya ün salmış halk ozanımızı unutmak tabi ki de olmazdı bizde sazlarımızla sözlerimizle anmak istedik. Arkadaşlarımızla bu şekilde bir türküsünü çalıp söyledik." dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Geri sayım sürüyor! Kritik gün yarın!

Geri sayım sürüyor! Kritik gün yarın!

Afrin'de dehşet anları: YPG/PKK sığınaktaki sivilleri vurdu!

Afrin'de dehşet anları: YPG/PKK sığınaktaki sivilleri vurdu!

Afrin'de korkunç tuzak! Cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurmuşlar

Afrin'de korkunç tuzak! Cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurmuşlar

Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.