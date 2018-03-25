Öğrenciler Aşık Veysel’i türküsüyle andı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nu ölümünün 45’inci yıl dönümünde ’Uzun İnce Bir Yoldayım Türküsünü’ üniversite kampüsü içerisinde bulunan Aşık Veysel heykeli önünde söyleyerek andı.
Dünyaca ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel ölümünün 45’inci yıl dönümü dolayısıyla Sivas’ta yapılan çeşitli anma programlarıyla anıldı. Aşık Veysel için farklı bir anma töreni yapmak isteyen Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri 17 kişilik bir grup oluşturdu. Oluşturulan grup üniversite kampüsü içerisinde bulunan Aşık Veysel heykeli önünde sazlarıyla hep birlikte Veysel’e ait olan ’Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsünü söyledi. Veysel’i türküyle anan öğrencilerin çektiği klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Adem Sarıhan Aşık Veysel’in dünyaya nam salmış bir halk ozanı olduğunu belirterek,"Türkiye’ye mal olmuş ve dünyaya ün salmış halk ozanımızı unutmak tabi ki de olmazdı bizde sazlarımızla sözlerimizle anmak istedik. Arkadaşlarımızla bu şekilde bir türküsünü çalıp söyledik." dedi.
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