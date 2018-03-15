Öğrenciler, Atık Su Arıtma Tesisini inceledi

Antalya’nın Korkuteli İlçesi’nde Ortaokul Öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Hurma Atık Su Arıtma Tesisleri’ni gezdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Hurma Atık Su Arıtma Tesisi, Korkuteli Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerini ağırladı. ASAT Hurma Atık Su Arıtma Tesislerinde düzenlenen teknik gezide öğrenciler, atık suyun hangi evrelerden geçerek kullanıma kazandırıldığı konusunda bilgi aldı.

Fen Bilimleri Öğretmeni Recep Oruç’un gözetiminde öğrenciler, toplantı salonunda gerçekleştirilen sunumun ardından sırasıyla, kaba ızgara, giriş pompa istasyonu, ön çökeltme havuzları, havalandırma havuzları, son çökeltme havuzları, çamur yoğunlaştırma havuzları, anaerobik çamur çürütme tankları, biyogaz depolama tankları, ısı merkezi ve enerji geri kazanım ünitesi, çamur susuzlaştırma tesisi ve çamur pompa istasyonlarını inceledi.

Tesisteki faaliyetleri merakla inceleyen öğrenciler, atık suların arıtımı sırasında oluşan çamurların stabilizasyonu amacıyla çamur arıtımı yapılan kısmı ve yoğunlaştırılan arıtma çamurlarının, anaerobik (havasız) çamur çürütücülerde biyolojik olarak stabil hale getirilen kısmı görme fırsatını buldu.