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Öğrenciler, Başkan Çolakbayrakdar’ı Türk bayrakları eşliğinde karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 14:43 | Son Güncelleme

Her hafta okul ziyaretleri gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu sefer kırsal Mahallelerinden olan Himmetdede Atatürk İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Öğrenciler, Başkan Çolakbayrakdar’ı Türk bayrakları eşliğinde karşıladı

Her hafta okul ziyaretleri gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu sefer kırsal Mahallelerinden olan Himmetdede Atatürk İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. Okul girişinde sürpriz yapan öğrenciler, Başkan Çolakbayrakdar’ı Türk bayrakları eşliğinde karşıladı.
Öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilenip, sohbet etti. Gençlerle hoş sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, ardından okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Her hafta bir okul ziyaret ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da bulunan tüm okullarımızın fiziki ve eğitim şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Merkezdeki okullara hangi hizmet yapılıyorsa mahalle okullarına da aynı hizmeti gerçekleştiriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak merkezde yüz ölçümü en büyük alana sahibiz. İmkanlarımız doğrultusunda en iyisini ve en kalitesini yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız hizmet ve yatırımlarla kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha da artacak ve değerlerine değer katmaya devam edeceğiz. İnşallah Kocasinan, daha da güzelleşecek ve yenilenecek” ifadelerini kullandı.
Okulun fiziki durumlarına ilişkin öğretmenlerin isteklerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, eğitim kalitesinin artırılması adına desteklerin süreceğini vurguladı.

Öğrenciler, Başkan Çolakbayrakdar’ı Türk bayrakları eşliğinde karşıladı

Öğrenciler, Başkan Çolakbayrakdar’ı Türk bayrakları eşliğinde karşıladı

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