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Öğrenciler Başkan Özdemir ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 10:51 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’i ziyaret etti.İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Akbaşlı, okullarına verdikleri destekten dolayı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’e teşekkür ederek öğrenciler tarafından hazırlanan tabloyu hediye etti.Başkan Özdemir ise konuşmasında eğitime her zaman hem bireysel olarak hem de belediye olarak destek olduklarını vurgusunu yaparak, ziyaretlerinden dolayı Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine teşekkürlerini sundu.

Öğrenciler Başkan Özdemir ile bir araya geldi

Adıyaman’ın Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’i ziyaret etti.
İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Akbaşlı, okullarına verdikleri destekten dolayı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’e teşekkür ederek öğrenciler tarafından hazırlanan tabloyu hediye etti.
Başkan Özdemir ise konuşmasında eğitime her zaman hem bireysel olarak hem de belediye olarak destek olduklarını vurgusunu yaparak, ziyaretlerinden dolayı Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine teşekkürlerini sundu.

Öğrenciler Başkan Özdemir ile bir araya geldi

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