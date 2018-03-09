Öğrenciler bedenleriyle ‘Afrin’ yazdı

Çorum Sungurlu ilçesi Fen Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak için bedenleriyle ’Afrin’ yazdı.

Okulun bahçesinde toplanan öğrenciler, bedenleriyle Afrin yazıp Türk bayrağı açarak harekatta görevli Mehmetçiklere moral ve destek oldular. Öğrenciler, daha İstiklal Marşı’nı okudu.