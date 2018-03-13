Öğrenciler bedenleriyle Afrin yazdı

Iğdır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, öğrencileriyle birlikte hazırladıkları Afrin koreografisiyle Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi.

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde görevli 15 öğretmen, 150 öğrencisiyle birlikte Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla okul bahçesinde bedenleriyle Afrin yazdı. Öğrenciler yağmura rağmen okul bahçesinde Türk bayrağı açarak, harekatta görevli Mehmetçiğe moral ve destek oldu.

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Dicle Caf, etkinliği yapmalarındaki amacın askerlere manevi anlamda destek vermek olduğunu söyledi. Caf, "Okul müdürü ve öğretmenlerimizin desteğiyle bu etkinliği yaptık. İnşallah askerlerimiz de bunu beğenir. Onlara destek olduğumuzu ve yanlarında olduğumuzu bildirmek için bu etkinliği yaptık. Bütün askerlerimize gerçekten çok teşekkür ediyor ve minnettarız. Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Iğdır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali Bekehan ise, "Türkiye geneli bütün İmam Hatip Liseleri Mehmetçik’in yanında olduğunu göstermek için bu tür faaliyetlerde bulunuyor. Biz de diğer okullar gibi Mehmetçik’in yanında olduğumuzu göstermek için bu etkinliği yaptık. İnşallah başarılı olmuşuzdur" şeklinde konuştu.

Iğdır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden İbrahim Güneş, bilinç oluşturmak için faaliyeti yaptıklarını belirtti. Güneş, "Türk Silahlı Kuvvetleri 53 gündür harekatta. Bu harekat sadece bir bölgeye veya bir millete ithaf edilemiyor. Bu harekat ülke, devlet ve milletimizin harekatıdır. Bu harekat bir yer almak için değil orada ki masumların kurtarılması içindir. Devletimiz Müslümanlara yardım etmek için oraya gitti. Orada kurtarılan masumlar Mehmetçik’e yakarışlarda bulunarak, Allah sizi bağışlasın ve korusun diyor. Kurtarılan bir kadın, ben 5 yıldır sizi bekliyorum diyor. Biz de öğrencilerimizde bir bilinç oluşturmak, şehitlerimizin ve bu vatanın değerini öğretebilmek için bu faaliyeti gerçekleştirdik. Öğrencilerimizle birlikte okul bahçesinde Allah sizi korusun pankartı ve Türk Bayrağımızı açtıktan sonra Mehmetçiklerimiz için harekatın olduğu yerin adını yazdık. Afrin yazmamızdaki amaç, bütün masumları kurtarmak ve Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek için bir mesaj yolladık. Okul yönetiminin desteğiyle Afrin şehitleri duvarı ve Mehmetçiğe mektup kutusu yaptık. İsteyen öğrenci Mehmetçiklere mektup yazacak ve biz bu mektupları Afrin’deki Mehmetçiklerimize moral olsun diye yollayacağız" ifadelerini kullandı.