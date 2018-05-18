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Öğrenciler, bedenleriyle Atatürk'ün imzasını çizdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 13:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Hacı Malike-Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi öğrencileri, bedenleriyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası oluşturdu.

Öğrenciler, bedenleriyle Atatürk'ün imzasını çizdi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Hacı Malike-Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi öğrencileri, bedenleriyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası oluşturdu.
Hacı Malike- Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi öğrencilerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında okul bahçesinde düzenlenen etkinliğine, Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü de katıldı. Etkinlik koordinatörü beden eğitimi öğretmeni Birsen Akmacı'nın davetiyle etkinliğe katılan Sümer Ezgü, çocuklarla birlikte zeybek ve teke zortlatması oynadı. Etkinliğe Atatürk tişörtleri giyerek katılan çocukların halk oyunları gösterisi, ilgiyle izlendi.
Çocukların davetini kıramayacağını söyleyen Ezgü, 19 Mayıs'ın, işgal altındaki bir ülkenin milletinin kurtuluş ateşini yaktığı gün olduğunu belirterek, şöyle dedi:
"Atatürk demek Türkiye Cumhuriyeti demek. Gazi, 19 Mayıs'ı fikri hür, vicdanı hür, bilim yolunda ilerleyen gençlere armağan etti. Gençler de beni bu bayrama davet etti. Halk mücadelesinin simgesi aslında halk oyunlarımızdır. Halk oyunları, halkın simgesi ve değerleridir. Onlarla birlikte teke zortlatması, zeybek oynamaktan zevk aldım. 19 Mayıs'ı halk şenliği tadında kutlamak beni çok mutlu etti."
Halk oyunları gösterisinin ardından 300 öğrenci, okul bahçesine Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını bedenleriyle oluşturdu.

FOTOĞRAFLI

Öğrenciler, bedenleriyle Atatürk'ün imzasını çizdiÖğrenciler, bedenleriyle Atatürk'ün imzasını çizdiÖğrenciler, bedenleriyle Atatürk'ün imzasını çizdiÖğrenciler, bedenleriyle Atatürk'ün imzasını çizdi

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