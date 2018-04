Öğrenciler Bedenleriyle, “Önce Vatan” Yazdı

Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde öğrenciler, “Vatan Sevgisi” temalı çalışma kapsamında okul bahçesinde, “Önce Vatan” yazılı koreografi oluşturdu.

Korkuteli Fikriye Ramazan Yalçın İmam Hatip Ortaokulu ve İlkokulu Öğrencileri, Okul bahçesinde okuldaki öğrencilerin katılımıyla hazırlanan koreografi için 2 gün çalışma yapıldı. Öğrenciler okul bahçesinde Türk Bayrağı altına, “Önce vatan” yazdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük beğeni aldı.

Fikriye Ramazan Yalçın İmam Hatip Ortaokulu ve İlkokulu Öğrencileri, Devlet ve millet olarak bugün dünyada her cephede savaş veren ülkemiz ve özellikle başta Afrin’deki askerlerimiz ve bu vatan için canını veren tüm şehitlerimiz için bir araya gelerek birlik ve beraberlik içinde, “B?yr?kl?rı bayrak yapan, üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır”’ dediler.

Okul müdürü Murat Karakuş, “Peygamberimiz (SAV)’in “Vatan sevgisi imandan gelir” Yine şairimiz Necip Fazıl Kısakürek’in, “Denildi mi bir yerin adına Türk beldesi, gözüm al bayrak arar, kulağım ezan sesi” dediği gibi vatanımızdan ezan sesi ebediyen eksik olmasın inşallah. Vatan sevgisi hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar değerlidir. Bize düşen kalplerimizdeki sevgi ve bağlılıkla vatanımıza hak ettiği değeri verip her zaman, her durumda sahip çıkmak ve onu korumaktır. Bu da ancak çok çalışmakla ve gelecek nesilleri vatan, millet ve din sevgisi ile yetiştirip yoğurmakla olur. Bu bizim en büyük görevimizdir. Bu vesile ile vatanı için canını veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.