Öğrenciler bir günlerini engellilerle geçirdi

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, engellilerle empati etkinliklerine katılan öğrenciler engelli bireylerle birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyerek bir gününü birlikte geçirdi.
Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Türkiye’nin en büyük koordinasyon merkezlerinden biri olan Engelli Koordinasyon Merkezinde hem psikolojik hem de meslek edinme noktasında eğitim gören engelli bireylere moral vermek amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan empati günlerine öğrenciler de destek verdi. Empati gününde öğrenciler engelli bireylerle birlikte müzik, halk oyunları, tekerlekli basketbol ve bir çok etkinlik düzenleyerek zaman geçirdi. Çocukların empati yaparak hayatı öğrenmelerini amaçlayan etkinliklere Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve eşi Sema Çiftçi katıldı. Etkinlikte öğrencileri tebrik eden Nihat Çiftçi, "Başta öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi ayrı ayrı kutluyorum. Böyle güzel bir çalışmaya imza attıkları için çocuklarımızla gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu. Belediye Başkanının eşi Sema Çiftçi ise, "Burada olmanızdan dolayı gurur ve onur duyuyoruz. Türkiye’nin en büyük engelli koordinasyon merkezlerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde kardeşlerimize hizmet vermekten dolayı mutluyuz. Onlara sosyal, psikolojik anlamda destek sağlayarak meslek edinme noktasında yanlarındayız" diye konuştu.
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