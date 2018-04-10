Öğrenciler bisikletleriyle yarıştı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı ‘Okullar Arası Bisiklet Yarışı’ düzenlendi.
Zonguldak Gençlik hizmetleri tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı spor faaliyetleri kapsamında ‘Okullar Arası Bisiklet Yarışı’ düzenleniyor. Kdz. Ereğli İlçesi’nde İl yarışlarına gönderilecek öğrencileri belirlemek üzere Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ‘Okullar Arası Bisiklet Yarışı’ etkinliği gerçekleştirildi. Toplamda 58 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrenciler küçükler ve yıldızlar gruplarında yarıştı. Polis haftası nedeniyle yarışmanın startını Polis Memuru Burhan Temizoğlu verdi.
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