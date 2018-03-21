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Öğrenciler Çanakkale Şehitleri için pedal çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 21:13 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında yaklaşık 200 öğrenci pedal çevirdi.Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte ilçe spor salonunda bir araya gelen öğrenciler şehitler anısına yaklaşık 8 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.Etkinliğin bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştirdiklerini aktaran Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Sögen; “Çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamaksızın yaptığımız 4 organizasyonu da sağlıklı bir şekilde tamamladık.

Öğrenciler Çanakkale Şehitleri için pedal çevirdi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında yaklaşık 200 öğrenci pedal çevirdi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte ilçe spor salonunda bir araya gelen öğrenciler şehitler anısına yaklaşık 8 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.
Etkinliğin bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştirdiklerini aktaran Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Sögen; “Çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamaksızın yaptığımız 4 organizasyonu da sağlıklı bir şekilde tamamladık. İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün ve Jandarma Komutanlığımızın da güvenlik açısından çok büyük desteği oluyor bize, katılımcı okullardan her 15 kişiye bir öğretmen düşecek şekilde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz planlama yapıyor. Her türlü sağlık ve güvenlik tedbiri alınarak bu faaliyet yapılıyor.” diye konuştu.
Organizasyon öncesi güvenli sürüş ile ilgili öğrencilere brifing verdiklerini de vurgulayan Sözgen; “İlçede çok yoğun bir bisiklet sevgisi var. Bazı çocuklarımız okullarına bisiklet ile gidiyorlar. Yabancı oldukları bir dal değil. Etkinlikle hem şehitlerimizi anıyoruz hem de dünya tarihinde önemli yeri olan büyük bir zaferi tekrar hatırlıyoruz. İlçe Spor Müdürlüğü olarak çocuklarımızla birlikte farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Her yıl katılımcı sayımız artıyor. İlk organizasyonumuzda 70 öğrencimiz vardı şimdi 200 öğrencimiz var.” dedi.

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