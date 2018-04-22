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Öğrenciler Çocuk Bayramı’nı Balık Müzesi’nde kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 12:10 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Beylikdüzülü öğrenciler, Türkiye’de eşi benzeri olmayan deniz canlıları müzesini gezdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Beylikdüzülü öğrenciler, Türkiye’de eşi benzeri olmayan deniz canlıları müzesini gezdi. Çocuk Bayramı’nı Balıkçı Kenan’da kutlayan öğrenciler, İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı’yı soru yağmuruna tuttu.
Birbirinden ilginç deniz canlılarının mumyalanarak sergilendiği Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan Müzesi, Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilmeye devam ediyor. Müzeyi İstanbul’un her yakasından yüzlerce öğrenci ziyaret ederken, müzenin kurucusu Balıkçı Kenan Balcı öğrencileri ücretsiz olarak gezebilecekleri müzeye davet ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Beylikdüzü’nde okuyan öğrenciler, mumya balıklarla dolu olan müzeyi ziyaret etti. Balıklar karşısında oldukça şaşıran öğrenciler, Kenan Balcı’ya balıkların nasıl mumyalandıklarını, bu kadar çok balık yenmesine rağmen halen denizlerde milyonlarca balığın nasıl olduğunu sordular.
Şaşkınlıkla müzeyi gezen öğrencilerin sorularını tek tek yanıtlayan Kenan Balcı, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Karadeniz’de yakalanan balıkları mumyalayıp müzede sergilediklerini söyledi. Balcı, "Gençlerimiz, çocuklarımız müzeye büyük ilgi gösteriyor. Müzede köpek balıkları, vatoz ve orkinoslar başta olmak üzere mumyalanmış binlerce deniz canlısı var. Öğrenciler buraya gelip mumyaları inceliyor. Gelecekte denizlerimiz hakkında bu müze sayesinde birçok bilgi barındırıyorlar" dedi.

En ağır balık bin 200 kilo
"En ağır balık hangisi?" sorusu üzerine Balcı, "Müzemizdeki en ağır balık bin 200 kiloluk orkinos balığı. Etini müşterilerimize dağıttık. İskeletini ise mumyaladık. Balıklar Allahımızın bir lütfu, tutulup mutlaka yenmesi gerekiyor. Denizde yaşayan canlıların da yüzde 80’i müzemizde var. Nesli tükenen balıklarımız yok ama maalesef şu anda biraz azaldı. Balıklarımıza ve denizlerimize sahip çıkalım" dedi.
Kenan Balcı, müzenin 23 Nisan’da da açık olduğunu ve ücretsiz olarak ziyaret edildiğini vurguladı.

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