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Öğrenciler çocuk hakları konusunda bilgilendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 18:17 | Son Güncelleme

Çamlıca Okullarında Çocuk Hakları Bilgilendirme Semineri yapıldı.Rehber Öğretmen Gizem Akçin tarafından yapılan bu seminerde, çocuk haklarının neler olduğu, anne-babaya, kültürel kimliğe, dil ve değerlere ve başkalarının değerlerine ve doğaya saygıya, barışa, hoşgörüye, eşitliğe, özgün birey, özgün toplum olma ve sorumluluk sahibi olma konularına değinildi.Seminer öğrencilerin merak ettiği soruların cevaplanmasıyla son buldu.

Öğrenciler çocuk hakları konusunda bilgilendirildi

Çamlıca Okullarında Çocuk Hakları Bilgilendirme Semineri yapıldı.
Rehber Öğretmen Gizem Akçin tarafından yapılan bu seminerde, çocuk haklarının neler olduğu, anne-babaya, kültürel kimliğe, dil ve değerlere ve başkalarının değerlerine ve doğaya saygıya, barışa, hoşgörüye, eşitliğe, özgün birey, özgün toplum olma ve sorumluluk sahibi olma konularına değinildi.
Seminer öğrencilerin merak ettiği soruların cevaplanmasıyla son buldu.

Öğrenciler çocuk hakları konusunda bilgilendirildi

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