Öğrenciler dağıtılan kitap 'müstehcen' denilerek toplatıldı

Kayseri’de 'Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm' projesi kapsamında okullarda öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan Abdullah Ayata’nın yazdığı 'Sırlar Bohçası' adlı kitap, içeriğindeki uygunsuz ifadeler nedeniyle tepkilere neden oldu. İki ilçede dağıtılan kitap, tepkiler üzerine Valilik kararıyla toplatıldı.
'BAZI İFADELER ÖĞRENCİLERE UYGUN DEĞİL'
Konuyla ilgili Valilik, inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıklayarak, "Bazı haber kaynaklarında, ilimizde başlatılan 'Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm' projesi kapsamında okullarımıza dağıtılması planlanan ancak kitap içeriğindeki bazı ifadelerin öğrencilere uygun olmadığı haberinin medyada yer alması üzerine dağıtımı yapılan az sayıda kitap toplatılmıştır. Valiliğimizce konuyla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. (DHA)
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