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Öğrenciler dağıtılan kitap 'müstehcen' denilerek toplatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 17:45 | Son Güncelleme

Kayseri’de öğrencilere dağıtılması planlanan, Abdullah Ayata’nın yazdığı ‘Bohçadaki Sırlar’ kitabı, içinde uygunsuz ifadeler bulunduğu için valilik kararıyla iki ilçede toplatıldı.

Öğrenciler dağıtılan kitap 'müstehcen' denilerek toplatıldı

Kayseri’de 'Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm' projesi kapsamında okullarda öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan Abdullah Ayata’nın yazdığı 'Sırlar Bohçası' adlı kitap, içeriğindeki uygunsuz ifadeler nedeniyle tepkilere neden oldu. İki ilçede dağıtılan kitap, tepkiler üzerine Valilik kararıyla toplatıldı.

'BAZI İFADELER ÖĞRENCİLERE UYGUN DEĞİL'

Konuyla ilgili Valilik, inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıklayarak, "Bazı haber kaynaklarında, ilimizde başlatılan 'Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm' projesi kapsamında okullarımıza dağıtılması planlanan ancak kitap içeriğindeki bazı ifadelerin öğrencilere uygun olmadığı haberinin medyada yer alması üzerine dağıtımı yapılan az sayıda kitap toplatılmıştır. Valiliğimizce konuyla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. (DHA)

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Kayseri müstehcen kitap öğrenci toplatıldı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kitabın güzel reklamı oldu.helal olsun.herhalde şu andan sonra deli satar.güzel plan.tebrikler...
Neymiş müstehcen olan. Kayserililer için söylenen: Anasını boyar babasına satar mı?
egitim bastakilerede daha cok sart kendiniz okumadan kimin akliyla okullara dağitiyorsunuz
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