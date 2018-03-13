Öğrenciler DAK ile huzurevini ziyaret etti

Eskişehir Ticaret Borsası İlkokulu öğrencileri ve Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) ekipleri, Safiye-Gönül Bayar Huzurevi’ni ziyaret etti.
Ticaret Borsası İlkokulu’ndan seçilen bir grup öğrenci ve DAK Eskişehir gönüllüleri, yaşlılara kendi yaptıkları resimler ile çeşitli hediyeler verdi. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, huzurevi sakinlerinin mutluluğu gözlerinden okundu. İlkokul öğrencileri, "Bizler de gün gelecek yaşlanacağız, onun için burada yaşadıklarımız bizi çok duygulandırdı. Bundan sonra büyüklerimize olan sevgimiz daha da artacak. Her zaman onların son günlerinde daha mutlu olması için çalışacağız. Babaannelerimizi, anneannelerimizi, dedelerimizi yalnız bırakmayacağız" dediler.
DAK gönüllüleri ise, “Böyle anlamlı bir ziyarette öğrenciler ile büyüklerimizi ziyaret edip azda olsa onları mutlu edebilmiş olmaktan mutluluk duyduk. Misafirperverliklerinden dolayı hem yaşlılarımıza hem de huzurevi yetkililerine teşekkür ediyoruz” dediler.
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