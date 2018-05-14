Öğrenciler deney ve buluşlarını Bilim Şenliği'nde sergiliyor

İSTANBUL (AA) - Öğrenciler deney ve buluşlarını, Bağcılar Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) desteğiyle düzenlenen "4. Bilim Şenliği"nde sergileme fırsatı buldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şenliğin Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı'nda açılışını İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci gerçekleştirdi.

Ziyaretçiler, birçok bilimsel alanda meraklarını giderecek temaları inceleme fırsatı bulurken öğrenciler, etkinlik boyunca fen ve teknoloji alanında çeşitli deneyler gerçekleştirdi.

Alanda robotlardan yarış arabalarına, mikroskopla incelemeden drone gösterisine kadar çok sayıda aktivite yapıldı.

Bilim Şenliği'nde öğrenciler, kendi deney ve buluşlarını 3 gün boyunca sergileyecek.

- "Öğrencilerin bilime olan ilgisinden memnunum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yelkenci, öğrencilerin bilime olan ilgisinden son derece memnun kaldığını vurgulayarak, çocuk-genç her yaştan öğrenciyi tebrik etti.

İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan da "Bir milletin geleceği gençlerdir, okumuş ve yetiştirilmiş bir toplumdur. Sizlerin bu alanda yaptığı faaliyetler, ortaya koyduğu deneyler, temalar ve küçük küçük de olsa ileriye dönük umut kıvılcımları oluşturan bu faaliyetler bizim için çok önemlidir. Çünkü hiçbir millet ilim olmadan akıl olmadan muasır medeniyet seviyesine yükselemiyor." ifadelerini kullandı.