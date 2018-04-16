Öğrenciler doğayla kucaklaşacak

Silivri genelindeki ortaöğretim öğrencilerine yönelik doğa eğitimi vermek amacıyla Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu ile Trakya Üniversitesinin birlikte hazırladığı "Yıldız Kaşifleri Doğa Eğitimi’’ adlı proje, 2017-2018 TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı tarafından onaylandı.

Silivri genelindeki ortaöğretim öğrencilerine yönelik doğa eğitimi vermek amacıyla Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu ve Trakya Üniversitesi işbirliği içinde "Yıldız Kaşifleri Doğa Eğitimi’’ adlı bir proje hazırladı. Proje, 2017-2018 TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı tarafından onaylandı.

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Doç. Dr. Utku Güner’in proje yürütücüsü olduğu kadroda Prof. Dr. Murat Yurtcan, Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Kaya, Doktor Öğretim Üyesi Necmettin Güler, Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulundan okul müdürü Mustafa Elibol, proje eğitmenleri Aslıhan Dikmen , Rukiye Demir, Kahraman Burak Sancak, Ali Ay, Nevin Elibol, Ayşe Karaman, Yeliz Sancak, Canan Tiber, Cansu Dumlu ve sağlık personeli Elif Güllü yer alıyor. Hazırlanan projeye Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şubesi de destek veriyor.

Projenin amacı ise Silivri genelindeki ortaöğretim öğrencilerine yönelik Yıldız Dağları Doğa eğitim merkezinde 5 günlük doğa eğitimi gerçekleştirilmesi. Proje kapsamında hedef kitle olarak Silivri ilçesinde 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören 24 ortaokul öğrencisi seçilecek. Yıldız dağları doğa kampı projesi, doğayla temas etmek suretiyle doğa ve canlıların gözlem ve öğrenilmesine teşvik ederek farklı etkinliklerle multidisiplinler yaklaşımlarla doğa sevgisini kazandırmayı hedefliyor. Bu yaklaşımla doğa eğitim merkezinde eğitimler uygulamalı olarak ve kapalı mekanlardan ziyade açık alanlarda gerçekleştirilecek. Öğrencilere doğa gözlemlerinin yanı sıra doğadaki cansız varlıklara dikkat çekmek için çeşitli aktiviteler düzenlenerek (drama,spor ,atölye ve benzeri çalışmalar), çocukların biyolojik çeşitlilik konularını zevkli bir yolla öğrenmeleri sağlanacak. Seçilen öğrenciler herhangi bir ücret ödemeden Kırklareli Dereköy doğa eğitim merkezinde 18 -22 Haziran 2018 tarihleri arasında doğa eğitimlerini gerçekleştirecekler. Proje başvuruları ise Mayıs ayı içerisinde "https://yildizkasifleri.wordpress.com/" web adresinden açıklanacak.