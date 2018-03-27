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Öğrenciler dolandırıcılık olaylarına böyle dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 13:26 | Son Güncelleme

Çorum’un Bayat ilçesinde bir grup ortaokul öğrencisi, son yıllarda artan dolandırıcılık olaylarına hazırladıkları skeçlerle dikkat çekti.Yoncalı İmam Hatip Ortaokulu’nun yürüttüğü “Her Okulun Bir Projesi Var” çalışması kapsamında "Aklın yerinde paran cebinde” projesi kapsamında Türkiye’de neredeyse hemen hemen her gün yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşın ilçe halkını bilinçlendirmek, dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak, öğrencilerin daha bilinçli bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla ilçe pazar yerinde hazırladıkları skeçleri sergiledi.

Çorum’un Bayat ilçesinde bir grup ortaokul öğrencisi, son yıllarda artan dolandırıcılık olaylarına hazırladıkları skeçlerle dikkat çekti.
Yoncalı İmam Hatip Ortaokulu’nun yürüttüğü “Her Okulun Bir Projesi Var” çalışması kapsamında "Aklın yerinde paran cebinde” projesi kapsamında Türkiye’de neredeyse hemen hemen her gün yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşın ilçe halkını bilinçlendirmek, dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak, öğrencilerin daha bilinçli bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla ilçe pazar yerinde hazırladıkları skeçleri sergiledi. Pazar yerinde gerçekleştirilen etkinlik pazar alışverişini yapan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Etkinliği İlçe Kaymakamı Oğuzhan Ocak da daire amirleriyle birlikte izledi.
Öğrenciler ayrıca kendi imkanlarıyla bir tanıtım filmi hazırladı. Tanıtımın filminde “Ülkemizde her gün insanlar dolandırılmakta. Bu dolandırılan kişiler bizleri üzmekte. Bal yerine salatalık, evlenilecek kız yerine dolandırıcı çıkmasından bıktık. Sahte hocalara inanmayı ne zaman öğreneceğiz. Başıma gelmez deyin söylenenleri dikkatlice dinleyin. Her reklama aldanma sonra parandan olma. Ben ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Halkımızda farkındalık oluşturmak için, halkımızı bilinçlendirmek için dolandırıcılık çeşitlerine dikkat çekmek için artık yaşlı insanların üzülmesine istemediğimiz için bu projeyi hazırladık” ifadelerine yer verildi.

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