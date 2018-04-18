HABER

Öğrenciler, Eskigediz beldesine hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 12:42 | Son Güncelleme

Kütahya’nın binlerce yıllık tarihi güzelleklirine sahip olan Eskigediz Beldesi’ne ziyaretler artarak devam ediyor.Gediz Yenikent İlk Öğretim Okulu öğrenci ve öğretmenleri Belde de bulunan tarihi mekanları gezip rehberlerden bilgi aldılar.

Öğrenciler, Eskigediz beldesine hayran kaldı

Kütahya’nın binlerce yıllık tarihi güzelleklirine sahip olan Eskigediz Beldesi’ne ziyaretler artarak devam ediyor.
Gediz Yenikent İlk Öğretim Okulu öğrenci ve öğretmenleri Belde de bulunan tarihi mekanları gezip rehberlerden bilgi aldılar. Eskigediz Beldesi’nin keşfedilmeyen binlerce yıllık tarihini rehberlerden dinleyen öğrenci ve öğretmenler Belde de bulunan tarihi mekanlara hayran kaldılar.
Belediye Başkanı Ercan Şimşek, yaptığı açıklamada, ’’Gediz Yenikent İlk Öğretim Okulu öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan grup Beldemize ziyarette bulundular. Öğrenciler Beldemizdeki tarihi camiler, evler ve su kemeri, Kent Müzesi ve Kent Müzesi satış reyonuna ziyaret ettiler. Binlerce yıllık tarihi güzellikleri olan Beldemize tüm ziyaretçilerimizi bekleriz’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

'Cumhur ittifakı' çatlıyor mu?'Cumhur ittifakı' çatlıyor mu?
ABD'den Rusya'ya şok suçlamaABD'den Rusya'ya şok suçlama
Skandal Türkiye’ye yazısıSkandal Türkiye’ye yazısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

İsviçre'de şike depremi!

İsviçre'de şike depremi!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Silahlı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya'nın son hali...

Silahlı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya'nın son hali...

Canlı yayın ölümle bitti!

Canlı yayın ölümle bitti!

Elazığ'da 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan vatandaş yardım bekliyor

Elazığ'da 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan vatandaş yardım bekliyor

İş adamına silahlı saldırı!

İş adamına silahlı saldırı!

Akit TV sunucusu: Dekolte giyen kadın tacizcidir

Akit TV sunucusu: Dekolte giyen kadın tacizcidir

Şans Topu sonuçları 18 Nisan: Devir yok büyük ikramiye illa dağıtılacak! (MPİ canlı çekilişi)

Şans Topu sonuçları 18 Nisan: Devir yok büyük ikramiye illa dağıtılacak! (MPİ canlı çekilişi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.