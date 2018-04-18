Öğrenciler, Eskigediz beldesine hayran kaldı

Kütahya’nın binlerce yıllık tarihi güzelleklirine sahip olan Eskigediz Beldesi’ne ziyaretler artarak devam ediyor.

Gediz Yenikent İlk Öğretim Okulu öğrenci ve öğretmenleri Belde de bulunan tarihi mekanları gezip rehberlerden bilgi aldılar. Eskigediz Beldesi’nin keşfedilmeyen binlerce yıllık tarihini rehberlerden dinleyen öğrenci ve öğretmenler Belde de bulunan tarihi mekanlara hayran kaldılar.

Belediye Başkanı Ercan Şimşek, yaptığı açıklamada, ’’Gediz Yenikent İlk Öğretim Okulu öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan grup Beldemize ziyarette bulundular. Öğrenciler Beldemizdeki tarihi camiler, evler ve su kemeri, Kent Müzesi ve Kent Müzesi satış reyonuna ziyaret ettiler. Binlerce yıllık tarihi güzellikleri olan Beldemize tüm ziyaretçilerimizi bekleriz’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)