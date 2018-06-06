Öğrenciler golf turnuvasında stres attı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de üniversite sınavına hazırlanan 500 öğrenci, golf turnuvasında stres attı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Silivri Milli Eğitim Müdürlüğü, Marmara Golf Kulübü ve İstanbul Gençler Golf Akademisi iş birliğinde, Marmara Golf Tesislerinde turnuva düzenlendi.

Çeşitli liselerden 500 öğrencinin katıldığı turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler kıyasıya mücadele verirken, dereceye giren okulların temsilcilerine ödülleri AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ve AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu tarafından takdim edildi.

Golf oynayarak moral bulan öğrencilerle sohbet eden Şenocak, program sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şenocak, "Bugün genç kardeşlerimizin gerçekleştirdiği sportif faaliyet vardı. Biz de kendileriyle beraber olduk. Gençlik yıllarımızı da biraz andık. O anlamda genç kardeşlerimizin sinerjisine ortak olduğumuz bir faaliyet oldu." dedi.

