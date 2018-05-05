Öğrenciler görme engelliler için harita tasarladı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye fiziki haritasını görme engellilere kolaylık sağlayacak şekilde tutkal ve talaşla kabartarak tasarladı.

Alaplı Anadolu Lisesi 11-A sınıfı öğrencileri, görme engelli bireylerin Türkiye'nin yer şekillerini daha iyi tanıyabilmelerini sağlayabilmek için Türkiye fiziki haritası üzerinde tutkal ve talaştan yaptıkları kabartmalarla dağ ve platoları oluşturdu.

Kabartmaların üzerine Braille Alfabesi ile yazılmış dağ ve platoların isimlerini yerleştiren öğrenciler, projeyle TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na katılacak.

Öğrencilerden Simge Nas Bicici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na katılmak için projeyi coğrafya öğretmenleriyle geliştirdiklerini söyledi.

Görme engellilerin Türkiye'deki dağ ve platoları haritaya dokunarak daha iyi tanıyabileceklerini aktaran Bicici, şöyle konuştu:

"Coğrafya öğretmenimiz Mehmet Yalçın ile beraber görme engelliler için onların da rahatça Türkiye fiziki harita üzerinde dağları, ovaları ve platoları rahatça kavrayabilmeleri ve tanıyabilmeleri için böyle bir harita geliştirdik. İlk önce fiziki haritayı yaptık. Daha sonra üzerinde tutkal ve talaştan dağları kabartarak renklendirerek Braille Alfabesi ile yazılmış yazıları yapıştırdık. Bizim burada amacımız görme engelli bireylerin Türkiye'nin yer şekillerini daha iyi tanıyabilmeleri."