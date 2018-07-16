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Öğrenciler hem eğleniyor hem Kur'an öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 13:26 | Son Güncelleme

Fatsa Gençlik Merkezi, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında, uzak köy ve mahallelerdeki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencileri, sportif ve sanatsal etkinliklerle buluşturuyor

Fatsa Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında, uzak köy ve mahallelerdeki Kur'an kurslarına katılan öğrencilerin, sportif ve sanatsal etkinliklerle buluşmasını sağlıyor.

Gençlik merkezlerine uzak köy ve mahallelerdeki öğrencilerin, çeşitli etkinliklerden yararlanmasının amaçlandığı proje kapsamında, Fatsa Gençlik Merkezi gönüllüleri, farklı ilçelere bağlı Kur'an kursu ve camilere gidiyor.

Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanında, gönüllü eğitmenler eşliğinde sportif ve sanatsal etkinliklere katılan öğrenciler, gönüllerince eğleniyor.

Proje kapsamında gönüllüler, Çatalpınar ilçesine bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören 250 öğrenciyle, ilçe stadında bir araya geldi.

Badminton, matrak, satranç, ip atlama ve top oynama gibi sportif faaliyetler gerçekleştiren çocuklar, çuval ve yumurta yarışına da katıldı. Yarışları kazanan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, ebru sanatıyla da tanıştırıldı.

- Şahin: "Proje sadece Çatalpınar ilçesi ile sınırlı kalmayacak"

Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında yürütülen etkinliklerin, yaz döneminde, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan protokoller çerçevesinde, Kur'an kursunda eğitim alan öğrencilerle devam ettirildiğini söyledi.

Kurumlarından faydalanamayan gençlerin ayağına gidilerek farklı bir gün yaşamaları ve Bakanlığın imkanlarını öğrenmelerinin sağlandığını belirten Şahin, projenin sadece Çatalpınar ilçesi ile sınırlı kalmayacağını, başka ilçelerdeki öğrencilerin faydalanabilmesi için gerekeni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Çatalpınar ilçesindeki Mevlana Camisi İmam-Hatibi Mecnun Özhatipoğlu ise camilerinde yaz Kur'an kursu etkinliklerinin devam ettiğini kaydetti.

Kur'an kursuna gelen tüm öğrencilere dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim'in öğretildiğini ifade eden Özhatipoğlu, "Aynı zamanda öğrencilerimizin sıkılmaması için Fatsa Gençlik Merkezi ile ortaklaşa etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikler öğrencilerimizin çok hoşuna gidiyor. Etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

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