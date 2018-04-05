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Öğrenciler İngilizce şarkı söyleyerek yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 14:59 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘İngilizce Dil Festivali’ projesi kapsamında ilahi, skeç ve şarkı yarışması düzenlendi.Yabancı dile olan ilgiyi artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen "İngilizce Dil Festivali" projesinin öne eleme seçmelerinde öğrenciler İngilizce şarkılar söyleyerek yarıştı.

Öğrenciler İngilizce şarkı söyleyerek yarıştı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘İngilizce Dil Festivali’ projesi kapsamında ilahi, skeç ve şarkı yarışması düzenlendi.
Yabancı dile olan ilgiyi artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen "İngilizce Dil Festivali" projesinin öne eleme seçmelerinde öğrenciler İngilizce şarkılar söyleyerek yarıştı. Kahta ilçesinde ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 30 okulun katıldığı yarışmalarda öğrenciler çeşitli skeçler ve İngilizce şarkı söyleyerek, hünerlerini sergiledi.
Kahta Gazi Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Altınsoy, Kahta Gazi Ortaokulu Müdürü İbrahim Sandal, İngilizce öğretmenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrenciler İngilizce şarkı söyleyerek yarıştı

Öğrenciler İngilizce şarkı söyleyerek yarıştı

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