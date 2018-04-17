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Öğrenciler İngiltere’de eğitim alıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 09:10 | Son Güncelleme

Erzincan Sümer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nin AB ERASMUS+ KA102 Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Faaliyetleri kapsamında hazırlamış olduğu “Hafif Düzey Zihinsel Engellilerin Avrupa’da Mobilya ve Dekorasyon Stajı” projesi devam ediyor.

Öğrenciler İngiltere’de eğitim alıyorlar

Erzincan Sümer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nin AB ERASMUS+ KA102 Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Faaliyetleri kapsamında hazırlamış olduğu “Hafif Düzey Zihinsel Engellilerin Avrupa’da Mobilya ve Dekorasyon Stajı” projesi devam ediyor. Proje kapsamında öğrenciler İngiltere’de eğitim alıyorlar.
Proje, okulda eğitim görmekte olan 10 öğrencinin İngiltere’nin Dudley kentinde bulunan Dudley Kolejinde Mobilya ve Dekorasyon alanında mesleki eğitim almaları ve bu alanda yetkinliklerini artırmaları genel amacıyla hazırlandı. Öğrencilere 2 öğretmen 1 idareci refakat ediyor.
Yürütülen projenin özel amaçları ise; iş hayatını daha yakından tanımaları, çalışma hayatı ile ilgili temel yasal haklarını kavramaları, kendi yeteneklerine uygun mesleği seçebilme becerisi kazanmaları, çalışma hayatı için gerekli olan iletişim becerilerini kazanmaları ve çevreleriyle etkili iletişim kurabilmeleri, planlı çalışma alışkanlığı kazanmaları, araç gereçleri ekonomik ve işlevsel kullanma becerisini kazanmaları, temizlik ve düzen becerileri kazanmaları, iş yerinde iş ahlakı kurallarına uygun davranışlar geliştirmeleri, çalışma ortamında iş güvenliği kurallarını uygulayabilmeleri, toplumsal yaşama ve iş yaşamına uyum sağlayabilmeleri olarak belirlendi.
Proje kapsamında Londra Liverpool, West Bromwich, Birmingham, William Shakespeare’nin doğduğu yer olan WarwickshiredaStratford-upon-Avon öğrenciler tarafından gezildi.

Öğrenciler İngiltere’de eğitim alıyorlar

Öğrenciler İngiltere’de eğitim alıyorlar

Öğrenciler İngiltere’de eğitim alıyorlar

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