Elazığ’da bir okulda öğrenciler, İstiklal Marşı’nı işaret dili ile okudu.

Elazığ’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda bir ortaokulda öğrenciler farkındalık oluşturmak ve işitme engellilerin anlamasını sağlamak için İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını işaret dili ile okudu. İstiklal Marşı’nı bitiren öğrenciler daha sonra bayrak açtı.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıl dönümü kapsamında böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten Okul Müdürü Fethi Ahmet Gül, “İstiklal Marşı yazıldığı günden itibaren milletimizin duygularına tercüman oluyor. Türk milletinin hürriyet aşkını en yüksek derecede bizlere aktarıyor. Mehmetçiğimizi coşturuyor. İşitme engellilerin bu milli duygudan mahrum olmamaları için okulumuz öğrencileri işitme engellilere yönelik işaret dili ile İstiklal Marşımızı okudu” dedi.