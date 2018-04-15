Öğrenciler Kahvaltıda Buluştu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), TÖMER tarafından düzenlenen 57 ülkeden 700 kişi ve kursiyerin katılım sağladığı yaz okullarındaki öğrenciler, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve eşi Hacer Yılmaz ile kahvaltıda buluştu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), TÖMER tarafından düzenlenen 57 ülkeden 700 kişi ve kursiyerin katılım sağladığı yaz okullarındaki öğrenciler, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve eşi Hacer Yılmaz ile kahvaltıda buluştu. Sahil Sosyal Tesislerinde gerçekleşen programda Başkan Yılmaz, öğrencilere Türkçe dilinin, ülkede ve ilçede son dönemde kaydettiği gelişmeleri aktararak, ’’Bizler sizleri birer elçi olarak görüyoruz. Türkçe’mizi güzel dilimizi ve güzide şehirlerimizi yerinde gezerek adeta ülkemizi yeniden tanıyorsunuz. Dışarıda yapılan algı operasyonlarının aksine ülkemizin geldiği refah ve kat ettiği mesafe herkesin malumudur. Sizler de gönül elçilerimiz olarak burada gördüklerinizi ve tecrübe ettiklerinizi ülkeleriniz de anlatmalı ve bizlerin elçisi haline gelmelisiniz’’ diye konuştu.